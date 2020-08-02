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Аспиликуэта о финале Кубка: Много спорных решений принималось в пользу Арсенала

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Защитник "аристократов" подвел итоги поражения в Кубке Англии

Аспиликуэта о финале Кубка: Много спорных решений принималось в пользу Арсенала
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Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта поделился мыслями после поражения в финале Кубка Англии от "Арсенала".

"Болезненное поражение, его сложно принять. Конечно, всегда больно проигрывать в финалах. Мы хорошо начали матч и быстро забили, что обычно добавляет уверенности, на которой можно основываться, однако мы не использовали преимущество. Мы немного снизили уровень нашей игры, за что были наказаны.

Когда ты быстро забиваешь, получаешь контроль над игрой. У нас была пара моментов, когда мы могли увеличить счет. Это финал, и мы знали, что будем играть против команды, в составе которой есть хорошие игроки атаки, знали, что они могут быть опасны. Но мы не смогли войти в игру так, как хотели.

Много раз в спорных ситуациях решение принималось в пользу "Арсенала". То же самое было в 2017 году (финал Кубка Англии между "Арсеналом" и "Челси" - прим.). Но мы должны обращать внимание на другие вещи.

Нужно смотреть на себя. Две недели назад, играя против "Ман Юнайтед", мы действительно контролировали ход матча. Мы играли в свой футбол, отлично показали себя в матче против очень хорошей команды, но в этот раз нас не хватило на 90 минут, и это решило исход игры", – рассказал испанец.

Во вчерашнем финале Аспиликуэта травмировал бедро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Сесар Аспиликуэта Кубок Англии Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com
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