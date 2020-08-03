  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Золотая бутса 2020. Итоги: триумф Иммобиле, прогресс Роналду и провал Месси

Общие новости
(2 голосов)

Итальянский рывок, сравнение с прошлыми годами и какие перспективы просматриваются на следующий сезон

Золотая бутса 2020. Итоги: триумф Иммобиле, прогресс Роналду и провал Месси
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, в воскресенье, 2 августа завершился последний из топ-чемпионатов Европы, поэтому можно начинать подводить итоги сезона вообще (за исключением еврокубков) и гонки лучших бомбардиров в частности. Почетный приз "Золотую бутсу" получил форвард "Лацио" Чиро Иммобиле, который стал первым футболистом из Италии и первым представителем Серии А, кому удалось выиграть "Золотую бутсу" с 2007-го года. Легенда "Ромы" Франческо Тотти 13 лет назад забил за римлян 26 голов.

У Иммобиле 36 голов и заслуженное признание. Чиро повторил рекорд экс-футболиста "Наполи" Гонсало Игуаина по количеству голов за один розыгрыш Серии А. Без сомнений, великолепный сезон выдал нападающий "Лацио".

Снова среди лучших Криштиану Роналду. Если в прошлом году у него был всего 21 гол и португалец не попал даже в десятку, то в сезоне 2019/20 КриРо забил в чемпионате Италии на десять мячей больше, обошел вечного конкурента Месси и попал в тройку лучших голеодоров. Напомним, что последний раз Роналду получал "Золотую бутсу" в 2015-м, всего у него четыре таких приза.

Шесть побед в перестрелке лучших бомбардиров Европы у Лионеля Месси, но в 2019-м у аргентинца было 36 точных ударов, сейчас всего 25. В трех подряд прошлых сезонах Лео становился лучшим, не давая шансов конкурентам, и сейчас приходится отметить явный спад у 33-летнего форварда "Барселоны".

Золотая бутса 2020. Итоги: триумф Иммобиле, прогресс Роналду и провал Месси - изображение 1

Почетное второе место в рейтинге занял Роберт Левандовски, у форварда "Баварии" 34 гола в Бундеслиге 2019/20. Никак поляку не удается получить заветный трофей, хотя каждый год он среди главных фаворитов. В прошлом сезоне у Левандовски было 22 гола и место в пятерке, в 2018-м Роберт забил 29 голов и также находился в пятерке лучших. Каждый раз поляку не хватает бувкально нескольких голов.

Существенный прогресс у Тимо Вернера из "Лейпцига", который в прошлом чемпионате Германии забил всего 16 голов, а в этом у него уже 28 ударов в цель и четвертое место в списке. Нельзя не отметить и еще одного представителя Бундеслиги – Эрлинга Холанда. Хоть значительную часть голов норвежец забил еще в первой половине сезоне в Австрии, выступая за "Зальцбург", тем не менее, в "Боруссии" у Холанда все пошло идеально гладко – 13 голов в 15 матчах. Всего у Эрлинга 29 голов в Бундеслигах Австрии и Германии сезона 2019/20.

Золотая бутса 2020. Итоги: триумф Иммобиле, прогресс Роналду и провал Месси - изображение 2

С очень высокой вероятность в следующем сезоне Холанд составит конкуренцию Роналду, Иммобиле, Левандовски, Месси и прочим в борьбе за звание лучшего бомбардира. Конечно, нельзя скидывать со счетов Варди, Обамеянга, Ингза, которые оказались в десятке лучших голеодоров 2020. Возможно, другие представители АПЛ нас порадуют – последний раз из Туманного Альбиона еще Луис Суарес как представитель "Ливерпуля" в 2013-м получил "Золотую бутсу".

Также Мбаппе и Неймар явные претенденты на приз в следующем году. Из-за капризов французской Федерации футбола они не смогли доиграть этот сезон и наверняка тешат себя надеждами на следующий чемпионат.

Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 3 августа

голы

очки

1

Чиро Иммобиле (Лацио)

36

72

2

Роберт Левандовски (Бавария)

34

68

3

Криштиану Роналду (Ювентус)

31

62

4

Тимо Вернер (Лейпциг)

28

56

5…6

Лионель Месси (Барселона)

25

50

5…6

Эрлинг Холанд (Боруссия Д)

29

50

7…8

Ромелу Лукаку (Интер)

23

46

7…8

Джейми Варди (Лестер)

23

46

9

Шон Вайсман (Вольфсбургер)

30

45

10…11

Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал)

22

44

10…11

Дэнни Ингз (Саутгемптон)

22

44
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Чиро Иммобиле Золотая бутса Тимо Вернер Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (15)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
prockop4uck (Киев)
03.08.2020 в 16:54
Короче, я понял. Есть лакированный пенсионер. Есть чувак с клуба, который далеко не лидер в своем чемпионате. И есть "звезда" всех времен и народов на которую играет весь клуб в тепличном чемпионате. И эта "звезда" плетется где-то сзади. Все правильно? Но зато в антирекордах гном чемпион и хоть там смог опередить пенсионера: Месси – лидер по числу незабитых пенальти в XXI веке в топ-5 лиг Европы, Роналду – 2-й. АПЛОДИРУЮ СТОЯ
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
03.08.2020 в 17:15
Ты ошибся новостью. Та была на прошлой неделе. Видимо, долго буковки в слова сложить пытался, да, Прокопчук? Так лучше бы ты и не пытался. Слишком тупо получается.
Ответить
0
-2
avatar
Loader (Днепр)
03.08.2020 в 15:35
Пропустив осенью два месяца, Месси с игры забил 20 голов, а КР - 19. Но прогресс у Роналду, без сомнения, есть: 12 пенальти против 5 в прошлом сезоне. Было бы 13 (чертова дюжина), но не сложилось и КР мгновенно потерял интерес к Золотой бутсе. Роналду с Иммобиле Пенальтийную бутсу бы разыгрывать. Но здесь Иммобиле со своими 14 впереди. В результате лучший и безальтернативный ЦН сезона Левандовски с 29 забитыми с игры остался без награды. Впереди Иммобиле - 22 гола. Целых 22. Вот така х..ня, малята.
Ответить
+2
-5
Astor Astor (Одесса)
03.08.2020 в 16:36
Этот стон у них песней зовется.
Ответить
0
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
03.08.2020 в 16:38
Дійсно переміг Пенімобілле... Особливо враховуючи, що в інших ТОП-чемпіонатах переможці ледь до П'ЯТИ голів з пенальті мають. Ну і писати "провал" для Мессі, коли обставини його "перетягнули" у центр на організацію атак... Та ще з його Double-double за двадцять...
Ответить
+1
-1
prockop4uck (Киев)
03.08.2020 в 17:04
Если ваш кумир хоть с пенальти был бы способен забить, может и у него была бы статистика чуть посолиднее. А так кто ему виноват, что он даже в ворота попасть не может?
0
0
sergio07 (Запоріжжя)
03.08.2020 в 15:14
Всі новини про Роналду або Мессі перетворюються в срач. Вони обоє чудові гравці
Ответить
+5
-1
Astor Astor (Одесса)
03.08.2020 в 16:36
Сектанты привычно стонут и ноют.
Ответить
0
-3
avatar
Инспектор ( )
03.08.2020 в 14:24
Ну что за люди! Почему они не могут понять элементарное - у великого Месси не было и не может быть провалов!
Ответить
+3
-4
редхуликэт (Шепетовка)
03.08.2020 в 14:18
норм , 5-6 в самый раз! то не провал, то так и надо))
Ответить
+1
-3
avatar
Muxtar (Днепр)
03.08.2020 в 13:56
Статью писал явный Роналдуфил и Мессихейтер.
Ответить
+2
-10
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.08.2020 в 13:47
Мне нравится юмор автора.... "Провал Месси"... Побить в сезоне несколько личных рекордов, это у хейтеров лучшего футболиста мира всех времён называется провал... Прочитал только заголовок... Саму статью не читал и никому не рекомендую...
Ответить
+5
-10
редхуликэт (Шепетовка)
03.08.2020 в 14:18
та если кому и нужна рекомендация оленя, то к тебе в последнюю очередь обратятся..
Ответить
+6
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
03.08.2020 в 15:20
в сезоні 2019/20 КріРо забив в чемпіонаті Італії на десять м'ячів більше, обійшов вічного конкурента Мессі і потрапив до трійки кращих голеодорів...в 2019-м у аргентинця було 36 точних ударів, зараз всього 25 і зараз доводиться відзначити явний спад у 33-річного форварда "Барселони"
Ответить
+3
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
03.08.2020 в 15:27
свої "рекомендації" можеш засунути собі у дупу путалони ж зараз не просто Cules (дупи), а саме CULES NEGRO (чорні дупи:)))
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...