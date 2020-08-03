Золотая бутса 2020. Итоги: триумф Иммобиле, прогресс Роналду и провал Месси

Итак, в воскресенье, 2 августа завершился последний из топ-чемпионатов Европы, поэтому можно начинать подводить итоги сезона вообще (за исключением еврокубков) и гонки лучших бомбардиров в частности. Почетный приз "Золотую бутсу" получил форвард "Лацио" Чиро Иммобиле, который стал первым футболистом из Италии и первым представителем Серии А, кому удалось выиграть "Золотую бутсу" с 2007-го года. Легенда "Ромы" Франческо Тотти 13 лет назад забил за римлян 26 голов.

У Иммобиле 36 голов и заслуженное признание. Чиро повторил рекорд экс-футболиста "Наполи" Гонсало Игуаина по количеству голов за один розыгрыш Серии А. Без сомнений, великолепный сезон выдал нападающий "Лацио".

Снова среди лучших Криштиану Роналду. Если в прошлом году у него был всего 21 гол и португалец не попал даже в десятку, то в сезоне 2019/20 КриРо забил в чемпионате Италии на десять мячей больше, обошел вечного конкурента Месси и попал в тройку лучших голеодоров. Напомним, что последний раз Роналду получал "Золотую бутсу" в 2015-м, всего у него четыре таких приза.

Шесть побед в перестрелке лучших бомбардиров Европы у Лионеля Месси, но в 2019-м у аргентинца было 36 точных ударов, сейчас всего 25. В трех подряд прошлых сезонах Лео становился лучшим, не давая шансов конкурентам, и сейчас приходится отметить явный спад у 33-летнего форварда "Барселоны".

Почетное второе место в рейтинге занял Роберт Левандовски, у форварда "Баварии" 34 гола в Бундеслиге 2019/20. Никак поляку не удается получить заветный трофей, хотя каждый год он среди главных фаворитов. В прошлом сезоне у Левандовски было 22 гола и место в пятерке, в 2018-м Роберт забил 29 голов и также находился в пятерке лучших. Каждый раз поляку не хватает бувкально нескольких голов.

Существенный прогресс у Тимо Вернера из "Лейпцига", который в прошлом чемпионате Германии забил всего 16 голов, а в этом у него уже 28 ударов в цель и четвертое место в списке. Нельзя не отметить и еще одного представителя Бундеслиги – Эрлинга Холанда. Хоть значительную часть голов норвежец забил еще в первой половине сезоне в Австрии, выступая за "Зальцбург", тем не менее, в "Боруссии" у Холанда все пошло идеально гладко – 13 голов в 15 матчах. Всего у Эрлинга 29 голов в Бундеслигах Австрии и Германии сезона 2019/20.

С очень высокой вероятность в следующем сезоне Холанд составит конкуренцию Роналду, Иммобиле, Левандовски, Месси и прочим в борьбе за звание лучшего бомбардира. Конечно, нельзя скидывать со счетов Варди, Обамеянга, Ингза, которые оказались в десятке лучших голеодоров 2020. Возможно, другие представители АПЛ нас порадуют – последний раз из Туманного Альбиона еще Луис Суарес как представитель "Ливерпуля" в 2013-м получил "Золотую бутсу".

Также Мбаппе и Неймар явные претенденты на приз в следующем году. Из-за капризов французской Федерации футбола они не смогли доиграть этот сезон и наверняка тешат себя надеждами на следующий чемпионат.

Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 3 августа