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Легия подписала 40-летнюю легенду польского футбола

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Артур Боруц возвращается домой

Легия подписала 40-летнюю легенду польского футбола
Новина українською

Знаменитый вратарь Артур Боруц подписал годичный контракт с варшавской "Легией", сообщает официальный сайт клуба.

40-летний страж ворот вернулся в Польшу как свободный агент, предварительно разорвав контракт с вылетевшим в Чемпионшип "Борнмутом".

Боруц в последний раз играл за "Легию" еще в сезоне-2005/06, после чего уехал за границу, где выступал за "Селтик", "Фиорентину", "Саутгемптон" и уже упомянутый "Борнмут". Суммарно на счету ветерана 128 матчей в АПЛ, 156 - в шотландской Премьершипе, 62 - в Серии А и еще 65 - за сборную Польши.

"Легия" - действующий чемпион Польши. Ранее варшавский клуб торговал вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка, но договориться не смог.

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В статье: Артур Боруц трансферы Легия (Варшава) Борнмут
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