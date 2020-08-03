Легия подписала 40-летнюю легенду польского футбола

Знаменитый вратарь Артур Боруц подписал годичный контракт с варшавской "Легией", сообщает официальный сайт клуба.

40-летний страж ворот вернулся в Польшу как свободный агент, предварительно разорвав контракт с вылетевшим в Чемпионшип "Борнмутом".

Боруц в последний раз играл за "Легию" еще в сезоне-2005/06, после чего уехал за границу, где выступал за "Селтик", "Фиорентину", "Саутгемптон" и уже упомянутый "Борнмут". Суммарно на счету ветерана 128 матчей в АПЛ, 156 - в шотландской Премьершипе, 62 - в Серии А и еще 65 - за сборную Польши.

"Легия" - действующий чемпион Польши. Ранее варшавский клуб торговал вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка, но договориться не смог.