СМИ: Балотелли может продолжить карьеру в Румынии

Экс-нападающий "Манчестер Сити" Марио Балотелли может продолжить профессиональную карьеру в чемпионате Румынии, а именно в "ЧФР Клуж". Президент клуба после завоевания титула чемпиона заявил в эфире румынского телевидения следующее:

Издание Look Sport отмечает, что речь наверняка идет о 29-летнем Балотелли. Румынский журналист Эмануэль Рошу шокирован: "Просто представьте, Балотелли в Румынии! Просто представьте!"

BREAKING NEWS: According to Look Sport, CFR Cluj wants to sign MARIO BALLOTELLI this summer! This can't be true. If it's true, it would be absolutely SF! Just imagine Balotelli playing in Romania! Just imagine it! pic.twitter.com/OHigkwEd3j