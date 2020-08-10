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В какой форме играли лучшие клубы мира 50 лет назад

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Новое видео от Фолстена

В какой форме играли лучшие клубы мира 50 лет назад
UA-Футбол
Новина українською

В новом видео на канале Фолстен вы увидите в какой форме играли топ-клубы мира 50 лет назад. Сравните формы 70-х годов с современной экипировкой и поймете, что сейчас футболистам намного легче играть в футбол.

Так что таким легендам как Беккенбауэр, Кройф, Мюллер и Капелло было чуть тяжелее показывать тот энергичный футбол, который сейчас демонстрируют Роналду, Месси, Мбаппе, Салах, Холанд и другие.

Приятного просмотра!

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Барселона Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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