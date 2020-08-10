В какой форме играли лучшие клубы мира 50 лет назад
Новое видео от Фолстена
В новом видео на канале Фолстен вы увидите в какой форме играли топ-клубы мира 50 лет назад. Сравните формы 70-х годов с современной экипировкой и поймете, что сейчас футболистам намного легче играть в футбол.
Так что таким легендам как Беккенбауэр, Кройф, Мюллер и Капелло было чуть тяжелее показывать тот энергичный футбол, который сейчас демонстрируют Роналду, Месси, Мбаппе, Салах, Холанд и другие.
Приятного просмотра!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...