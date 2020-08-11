Победы Интера и МЮ, усиление Динамо и коронавирус у Павелко. Главные новости от 10 августа

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные события из мира футбола за понедельник, 10 августа

Интер стал первой командой, которая вышла в полуфинал ЛЕ

Эта игра могла претендовать на финал турнира, но жребий свел соперников в четвертьфинале Лиги Европы 2019/20. Обе команды начали матч весьма агрессивно, прессинговали большими силами даже в штрафной, но в итоге сказался класс подопечных Конте. Сначала Барела, а затем Лукаку забили голы за "Интер". "Байер" ответил голом Хавертца. Миланцы выходят на победителя пары "Шахтёр" - "Базель".

МЮ с проблемами, но обыграл Копенгаген

Сложнее пришлось "Ман Юнайтед". По мнению букмекеров в 1/4 команда Сульшера считалась фаворитом Лиги Европы этого сезона, а "Копенгаген" имел меньше других шансов на триумф. При всем при этом манкунианцы мучались с датчанами 90 минут игрового времени, забив только в первом овертайме. Отличился с пенальти Фернандеш. Минимальная и очень сложная победа гранда. Статус фаворита едва не сыграл злую шутку с манкунианцами.

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Глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19

"Уважаемые коллеги и друзья, обязан проинформировать. Получил сегодня положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, - написал Павелко на своей странице в Facebook. - Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я. Забегая наперед - чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи".

Динамо продолжает усиливаться . Левый защитник достанется бело-синим бесплатно

Киевский клуб объявил о подписании предварительного контракта с Владимиром Костевичем. Соглашение 27-летнего игрока с польским "Лехом" действует до 31 декабря 2020 года. Согласно регламенту ФИФА, Владимир подписал контракт с "Динамо", который вступит в силу с 1 января 2021 года. Срок соглашения Костевича с "Динамо" составляет 3 года.

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Шахтер готов к матчу с Базелем, но Каштру считает, что шансы 50 на 50

Главный тренер дончан дал предматчевое интервью перед четвертьфиналом Лиги Европы. "В наших головах только "Базель". Мне без разницы, с кем играть дальше, если вдруг мы пройдем. Настроены только на завтрашний матч. Тренируем ли мы пенальти? Мы тренируем все, что связано с предстоящей игрой, всегда", - заявил португальский наставник "Шахтера". Судя по всему, с полной отвественостью "горняки" подходят к игре с "Базелем".

Стал известен календарь УПЛ на новый сезон

Официальный сайт Favbet Лиги опубликовал расписание матчей первого круга чемпионата сезона 2020/2021. Впервые жеребьевка проводилась с помощью специально написанной для этого программы, которая учитывала множество нюансов, таких как разведение команд, особенности клубов-участников еврокубков и прочее. Особенностью стало то обстоятельство, что организаторы не пронумеровали команды из Первой лиги, неизвестно, кто из них когда должен сыграть в элите.