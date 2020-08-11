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В Шотландии хотят остановить чемпионат из-за выходки игрока Селтика

Общие новости
(3 голосов)

Грубо нарушил условия карантина

В Шотландии хотят остановить чемпионат из-за выходки игрока Селтика
Новина українською

Левый защитник "Селтика" Боли Болинголи-Мбомбо навлек на себя гнев сильных мира сего.

Как сообщает BBC Sport, бельгийский фулбек самовольно, без разрешения клуба покинул страну и поехал в Испанию после матча второго тура Премьершипа против "Килмарнока" (1:1), а вернулся уже больным на коронавирус.

Это второе грубое нарушение карантина футболистами в Шотландии за две недели. Ранее восемь игроков "Абердина" накануне встречи посидели в пабе, из-за чего их матч отменили.

После выходки Болинголи-Мбомбо правительство Шотландии в официальном заявлении пригрозило остановить чемпионат: "Если еще один серьезный инцидент с нарушением карантина произойдет, мы подумаем над тем, чтобы отменить первенство".

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В статье: Селтик (Глазго) Чемпионат Шотландии Боли Болинголи коронавирус
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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
11.08.2020 в 12:38
Сам-то игрок никакого наказания не понесет. Он черный, перед ним все теперь должны на колени ставать. Не подлижешь негру - расистом назовут
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absurdlight (Kiev)
11.08.2020 в 12:36
Дядя, чтобы у тебя **й на лбу вырос! Под каждой новостью мусоришь тут!
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