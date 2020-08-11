В Шотландии хотят остановить чемпионат из-за выходки игрока Селтика
Грубо нарушил условия карантина
Левый защитник "Селтика" Боли Болинголи-Мбомбо навлек на себя гнев сильных мира сего.
Как сообщает BBC Sport, бельгийский фулбек самовольно, без разрешения клуба покинул страну и поехал в Испанию после матча второго тура Премьершипа против "Килмарнока" (1:1), а вернулся уже больным на коронавирус.
Это второе грубое нарушение карантина футболистами в Шотландии за две недели. Ранее восемь игроков "Абердина" накануне встречи посидели в пабе, из-за чего их матч отменили.
После выходки Болинголи-Мбомбо правительство Шотландии в официальном заявлении пригрозило остановить чемпионат: "Если еще один серьезный инцидент с нарушением карантина произойдет, мы подумаем над тем, чтобы отменить первенство".