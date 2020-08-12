Сына Ривалдо в Динамо не будет. Форвард продолжит карьеру в Польше

Сын легендарного бразильца Ривалдо продолжит карьеру в "Краковии". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бразилец подписал контракт сроком на три сезона и получил в новой команде седьмой номер. Он стал одноклубником украинца Алексея Дитятьева.

Bem vindo a Cracovia ???????? pic.twitter.com/En9TCEJrLE — CRACOVIA ???? (@MKSCracoviaSSA) August 12, 2020