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Сына Ривалдо в Динамо не будет. Форвард продолжит карьеру в Польше

Общие новости
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Бразилец сделал свой выбор

Сына Ривалдо в Динамо не будет. Форвард продолжит карьеру в Польше
UA-Футбол
Новина українською

Сын легендарного бразильца Ривалдо продолжит карьеру в "Краковии". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бразилец подписал контракт сроком на три сезона и получил в новой команде седьмой номер. Он стал одноклубником украинца Алексея Дитятьева.

Отметим, что последний сезон Ривалдиньо провел в румынском "Виторуле". Интерес к нему приписывали "Динамо".

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В статье: Алексей Дитятьев Ривалдиньо Краковия (Краков)
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