Зидан, Клопп и Гвардиола. Вышел трейлер режима карьеры в FIFA 21
Полностью контролируй развитие своих футболистов
Сегодня EA Sports опубликовали трейлер режима карьеры FIFA 21. В новом ролике разработчики показали обновления в режиме тренера.
"Электронники" в этот раз сделали акцент на таких изменениях:
- интерактивная симуляция матча (игрок может в любой момент взять контроль над геймплеем на себя);
- комплексная функция развития футболистов: активные тренировки, отдых;
- добавлена опция проведения аренды игрока с правом выкупа;
- дополнительные характеристики футболистов.
Напомним, раньше стало известно, что Мбаппе станет лицом глобальной обложки новой части футсима. Релиз FIFA 21 состоится 9-го октября 2020 года. Новый симулятор будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC.
Геймплейный трейлер FIFA 21
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