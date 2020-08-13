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Зидан, Клопп и Гвардиола. Вышел трейлер режима карьеры в FIFA 21

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Зидан, Клопп и Гвардиола. Вышел трейлер режима карьеры в FIFA 21
Новина українською

Сегодня EA Sports опубликовали трейлер режима карьеры FIFA 21. В новом ролике разработчики показали обновления в режиме тренера.

"Электронники" в этот раз сделали акцент на таких изменениях:

  • интерактивная симуляция матча (игрок может в любой момент взять контроль над геймплеем на себя);
  • комплексная функция развития футболистов: активные тренировки, отдых;
  • добавлена опция проведения аренды игрока с правом выкупа;
  • дополнительные характеристики футболистов.
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Напомним, раньше стало известно, что Мбаппе станет лицом глобальной обложки новой части футсима. Релиз FIFA 21 состоится 9-го октября 2020 года. Новый симулятор будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Геймплейный трейлер FIFA 21

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В статье: Юрген Клопп Зинедин Зидан FIFA Пеп Гвардиола
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