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Va Va Voom: сегодня отмечает День рождения Тьерри Анри

Общие новости
(2 голосов)

Один из самых крутых французских нападающих

Va Va Voom: сегодня отмечает День рождения Тьерри Анри

arsenal

Новина українською

Тьерри Даниель Анри родился 17 августа 1977 года в Лез-Юлисе. Тьерри – чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций.

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Француз выступал на позициях форварда и вингера в "Монако", "Ювентусе", лондонском "Арсенале", "Барселоне" и "Нью-Йорк Ред Буллз".

Анри является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции и "канониров". Нападающий дважды получал Золотую бутсу и по версиям различных организаций несколько раз признавался игроком года в Англии. Состоит в списке ФИФА 100.

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В статье: Тьерри Анри
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Комментарии (4)
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dabo26
17.08.2021 в 11:54
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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prockop4uck (Киев)
17.08.2020 в 10:03
Хороший был футболист. Жаль, что ушел работать на статистику мелкой бездарности. Но судить его не возьмусь, все же для него это работа и нужно было заработать на сарость.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
17.08.2020 в 09:34
Анрі в Арсеналі Арсена Венгера з Деннісом Бергкампом це суператака була у свій час...
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Astor Astor (Одесса)
17.08.2020 в 09:31
А как тренер - полный ноль. Да и вообще там с мозгами походу большие проблемы. Вот я бы посмеялся, если бы его назначили в Барсу :).
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