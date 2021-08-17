Va Va Voom: сегодня отмечает День рождения Тьерри Анри
Один из самых крутых французских нападающих
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Тьерри Даниель Анри родился 17 августа 1977 года в Лез-Юлисе. Тьерри – чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций.
Француз выступал на позициях форварда и вингера в "Монако", "Ювентусе", лондонском "Арсенале", "Барселоне" и "Нью-Йорк Ред Буллз".
Анри является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции и "канониров". Нападающий дважды получал Золотую бутсу и по версиям различных организаций несколько раз признавался игроком года в Англии. Состоит в списке ФИФА 100.
ICONIC ????— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 17, 2020
Happy birthday, @ThierryHenry!#EmiratesFACup pic.twitter.com/jCdmbIFHMM
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