Va Va Voom: сегодня Тьерри Анри исполняется 43 года
Один из самых крутых французских нападающих
Тьерри Даниель Анри родился 17 августа 1977 года в Лез-Юлисе. В настоящее время Анри тренирует "Монреаль Импакт". Тьерри – чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций.
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Француз выступал на позициях форварда и вингера в "Монако", "Ювентусе", лондонском "Арсенале", "Барселоне" и "Нью-Йорк Ред Буллз".
Анри является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции и "канониров". Нападающий дважды получал Золотую бутсу и по версиям различных организаций несколько раз признавался игроком года в Англии. Состоит в списке ФИФА 100.
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Комментарии (3)
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prockop4uck (Киев)
17.08.2020 в 10:03
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Alex7Chapman (Кропивницький)
17.08.2020 в 09:34
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Astor Astor (Одесса)
17.08.2020 в 09:31
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