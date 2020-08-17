Серия А может открыть стадионы для болельщиков уже осенью

По информации Il Corriere dello Sport, FIGC и руководство Серии А уже работают над открытием стадионов для болельщиков в сезоне-2020/21.

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Как сообщает источник, на арены будут пускать ровно треть фанатов от количества мест.

Открытие стадионов должно состояться 3 октября.