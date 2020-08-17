Серия А может открыть стадионы для болельщиков уже осенью
Дата X – 3 октября?
По информации Il Corriere dello Sport, FIGC и руководство Серии А уже работают над открытием стадионов для болельщиков в сезоне-2020/21.
Как сообщает источник, на арены будут пускать ровно треть фанатов от количества мест.
Открытие стадионов должно состояться 3 октября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football Italia
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...