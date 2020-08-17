УПЛ уже на этих выходных: Полное расписание начала всех чемпионатов
А вот еврокубки ждать придется долго
Еврокубковый сезон официально закончится на этой неделе. Но в некоторых странах новые чемпионаты уже начались. К примеру, в Бельгии было сыграно два тура.
Специльно для Вас мы собрали даты начала всех топовых чемпионатов. Не забыли мы и о Лиге Наций, в которой играет сборная Украины.
- УПЛ - 21 августа (расписание первого тура
здесь)
- Французская Лига 1 - 21 августа
- Лига Наций - 3 сентября
- Украинская Первая Лига - 4 сентября
- Испанская Ла Лига - 12 сентября
- АПЛ - 12 сентября
- Чемпионат Нидерландов - 12 сентября
- Немецкая Бундеслига - 18 сентября
- Итальянская Серия А - 19 сентября
- Лига Чемпионов (групповой этап) - 20 октября
- Лига Европы (групповой этап) - 20 октября
Отметим также отдельно, что матч за Суперкубок Украины должен состоться 25-го августа.
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