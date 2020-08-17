  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

УПЛ уже на этих выходных: Полное расписание начала всех чемпионатов

Общие новости
(1 голосов)

А вот еврокубки ждать придется долго

УПЛ уже на этих выходных: Полное расписание начала всех чемпионатов
UA-Футбол
Новина українською

Еврокубковый сезон официально закончится на этой неделе. Но в некоторых странах новые чемпионаты уже начались. К примеру, в Бельгии было сыграно два тура.

Читайте такжеКак Месси: Михайличенко после сольного прохода забил дебютный гол в Бельгии

Специльно для Вас мы собрали даты начала всех топовых чемпионатов. Не забыли мы и о Лиге Наций, в которой играет сборная Украины.

  • УПЛ - 21 августа (расписание первого тура здесь)
  • Французская Лига 1 - 21 августа
  • Лига Наций - 3 сентября
  • Украинская Первая Лига - 4 сентября
  • Испанская Ла Лига - 12 сентября
  • АПЛ - 12 сентября
  • Чемпионат Нидерландов - 12 сентября
  • Немецкая Бундеслига - 18 сентября
  • Итальянская Серия А - 19 сентября
  • Лига Чемпионов (групповой этап) - 20 октября
  • Лига Европы (групповой этап) - 20 октября

Отметим также отдельно, что матч за Суперкубок Украины должен состоться 25-го августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Лига 1 АПЛ Лига Наций Ла Лига Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...