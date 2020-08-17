УПЛ уже на этих выходных: Полное расписание начала всех чемпионатов

Еврокубковый сезон официально закончится на этой неделе. Но в некоторых странах новые чемпионаты уже начались. К примеру, в Бельгии было сыграно два тура.

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Специльно для Вас мы собрали даты начала всех топовых чемпионатов. Не забыли мы и о Лиге Наций, в которой играет сборная Украины.

УПЛ - 21 августа (расписание первого тура здесь )

- 21 августа (расписание первого тура ) Французская Лига 1 - 21 августа

- 21 августа Лига Наций - 3 сентября

- 3 сентября Украинская Первая Лига - 4 сентября

- 4 сентября Испанская Ла Лига - 12 сентября

- 12 сентября АПЛ - 12 сентября

- 12 сентября Чемпионат Нидерландов - 12 сентября

- 12 сентября Немецкая Бундеслига - 18 сентября

- 18 сентября Итальянская Серия А - 19 сентября

- 19 сентября Лига Чемпионов (групповой этап) - 20 октября

(групповой этап) - 20 октября Лига Европы (групповой этап) - 20 октября

Отметим также отдельно, что матч за Суперкубок Украины должен состоться 25-го августа.