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Безус, Пластун и Яремчук остались без тренера

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"Гент" уволил Йесса Торупа

Безус, Пластун и Яремчук остались без тренера
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"Гент" на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с главным тренером Йессом Торупом.

Причина такого решения на поверхности: команда проиграла в обоих матчах на старте нового сезона - дважды по 1:2 с "Кортрейком" и "Сент-Трюйденом". Впереди у "Гента" квалификация Лиги чемпионов, и в руководстве решили не рисковать.

50-летний датчанин возглавлял "Гент" с октября 2018-го и в прошлом сезоне привел команду к серебряным медалям чемпионата. Правда, с 15-очковым отставанием от "Брюгге".

За "Буйволов" выступают сразу трое игроков сборной Украины - защитник Игорь Пластун, хавбек Роман Безус и форвард Роман Яремчук.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Гент Йесс Торуп
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