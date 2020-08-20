Безус, Пластун и Яремчук остались без тренера

"Гент" на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с главным тренером Йессом Торупом.

Причина такого решения на поверхности: команда проиграла в обоих матчах на старте нового сезона - дважды по 1:2 с "Кортрейком" и "Сент-Трюйденом". Впереди у "Гента" квалификация Лиги чемпионов, и в руководстве решили не рисковать.

50-летний датчанин возглавлял "Гент" с октября 2018-го и в прошлом сезоне привел команду к серебряным медалям чемпионата. Правда, с 15-очковым отставанием от "Брюгге".

За "Буйволов" выступают сразу трое игроков сборной Украины - защитник Игорь Пластун, хавбек Роман Безус и форвард Роман Яремчук.