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Агент Неймара: Бразилец превосходит Месси и Роналду технически и физически

Общие новости
(1 голосов)

Интересная точка зрения

Агент Неймара: Бразилец превосходит Месси и Роналду технически и физически
Новина українською

Футбольный агент Вагнер Рибейро уверен в том, что нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Бразилии Неймар способен побороться за награду лучшему футболисту мира. Цитирует Рибейро портал Veja.

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"На сегодняшний день Неймар превосходит Месси и Роналду технически и физически. Он достоин награды. Разумеется, на приз претендуют Неймар, Мбаппе и Левандовски. Финал Лиги чемпионов определит лучших – это будет непростой матч, у мюнхенцев отличная команда".

Решающий поединок Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Баварией" пройдет в воскресенье, 23 августа.

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В статье: Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Неймар Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Veja

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Комментарии (11)
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Ігор Холост (Львов)
21.08.2020 в 13:54
Шо за бред він по воротах не попадає...
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0
0
absurdlight (Kiev)
21.08.2020 в 13:04
Что-то я наблюдал обратное, хотя бы в матче с Аталантой.
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+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
21.08.2020 в 12:49
От піарщики галімі. Хай спочатку Неймар буде кращим за Мбаппе, потім нехай виграє ЛЧ, щоб обійти хоча б Левандовські, а вже потім стане в порівняння з Мессі і Роналду. А то зіграє 2-3 матчі вдалі і вже тішиться як дурачок. Як на то пішло то поляк кращий в цьому році і більше заслужив ЗМ, не знаю чому скасували вручення...
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+3
0
balamyt (Boston)
21.08.2020 в 12:45
Мнение агента Неймара можно проигнорировать ,как и мнением агентов Месси и Рональдо . А вот по моему мнению Неймар ,ввиду более младшего возраста ,может превосходит последних только физически...а в техника ..уверен Месси , Неймара превосходит .с.Рональдо наверно на равных...
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
21.08.2020 в 12:37
Неймар ещё не чего не завоювал а Месси и Рональдо сколько у них золотых мячей
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0
0
sergio07 (Запоріжжя)
21.08.2020 в 12:17
Будемо реалістами. Цього року обидва грають не дуже вдало, до того ж вік бере своє. Неймар і Левандовський - найбільш серйозні претенденти, якщо все ж будуть щось вручати )))
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
21.08.2020 в 12:42
А что такого Неймар сделал что он заслужил быть лучшим?) Мбаппе и то лучше статистику набил. Про Роберта вообще молчу
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+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.08.2020 в 11:25
Превосходит в технике только Роналду. Что касается лучшего в мире, то только после окончания карьеры Месси.
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+1
-5
Algrab (Костопiль)
21.08.2020 в 12:39
оленю, ти знову подрочуєш на Мессі, дурню...
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
21.08.2020 в 12:47
Ты путаешь технику с дриблингом. Техника это больше финты и зрелище. Дриблинг это тоже часть техники. Но только не полностью её составляющая. Грубо говоря Месси может делать только обводки. А вот мячом по жонглировать.сделатб обманные движения - это не его конек
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.08.2020 в 13:03
Дима, спасибо за юмор... Найди пожалуйста видео с матча Барселона - Гетафе, который состоялся 18 апреля 2007 года. Там ты увидишь, как юный Месси, за счет дриблинга и обманных движений, обыграл пол-команды и вратаря и забил гол. Этот гол признан болельщиками со всего мира лучшим голом ФК Барселона за все годы (голосовали почти 600 тыс человек).. Также найди видео, где Месси жонглирует мячом, а затем с ноги, метров с 15 закидывает мяч в баскетбольное кольцо... Найди видео, как Месси, на разминке, перед матчем, по-бильярдному обманывает вратаря... Он тренировал ударами вратаря и один из мячей остался перед воротами, метрах в 15... А Месси, стоя метрах в 25 от ворот, ударил по этому мячу, дезориентировал вратаря и оба мяча влетели в ворота.. Так что, свои сказки, что у Месси нет техники, тиражируй в другом месте... Кстати, у Месси более 10 голов в карьере забито, когда он убежал с мячом с центра поля и по ходу обыграл 4 и больше соперников. У твоего кумира - португальского лакированного пенсионера, нет ни одного подобного гола.
+1
-3


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