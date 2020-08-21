Агент Неймара: Бразилец превосходит Месси и Роналду технически и физически

Дима, спасибо за юмор... Найди пожалуйста видео с матча Барселона - Гетафе, который состоялся 18 апреля 2007 года. Там ты увидишь, как юный Месси, за счет дриблинга и обманных движений, обыграл пол-команды и вратаря и забил гол. Этот гол признан болельщиками со всего мира лучшим голом ФК Барселона за все годы (голосовали почти 600 тыс человек).. Также найди видео, где Месси жонглирует мячом, а затем с ноги, метров с 15 закидывает мяч в баскетбольное кольцо... Найди видео, как Месси, на разминке, перед матчем, по-бильярдному обманывает вратаря... Он тренировал ударами вратаря и один из мячей остался перед воротами, метрах в 15... А Месси, стоя метрах в 25 от ворот, ударил по этому мячу, дезориентировал вратаря и оба мяча влетели в ворота.. Так что, свои сказки, что у Месси нет техники, тиражируй в другом месте... Кстати, у Месси более 10 голов в карьере забито, когда он убежал с мячом с центра поля и по ходу обыграл 4 и больше соперников. У твоего кумира - португальского лакированного пенсионера, нет ни одного подобного гола.