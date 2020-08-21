Агент Неймара: Бразилец превосходит Месси и Роналду технически и физически
Интересная точка зрения
Футбольный агент Вагнер Рибейро уверен в том, что нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Бразилии Неймар способен побороться за награду лучшему футболисту мира. Цитирует Рибейро портал Veja.
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"На сегодняшний день Неймар превосходит Месси и Роналду технически и физически. Он достоин награды. Разумеется, на приз претендуют Неймар, Мбаппе и Левандовски. Финал Лиги чемпионов определит лучших – это будет непростой матч, у мюнхенцев отличная команда".
Решающий поединок Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Баварией" пройдет в воскресенье, 23 августа.
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Источник:Veja
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Комментарии (11)
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