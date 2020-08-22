Экс-капитан Металлиста Соса сменил Трабзонспор на Фенербахче
Аргентинец и в 35 лет нарасхват
Ветеран Хосе Соса не продлил контракт с "Трабзонспором" и подписал двухлетнее соглашение с "Фенербахче".
Аргентинский полузащитник, несмотря на 35 лет, в полном порядке - в минувшем сезоне он забил 11 голов и отдал 12 голевых в 42 матчах во всех турнирах. Его отъезд из Трабзона связан с исключением клуба из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.
В лучшие годы Соса играл за "Баварию", "Наполи", "Атлетико", но украинским болельщикам больше всего запомнился по выступлениям за "Металлист" в 2011-14 годах. Суммарно на его счету 19 голов в 86 матчах за харьковчан во всех турнирах.
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