Месси и Роналду впервые вместе попали на обложку футсима. Криш и Лео в PES 21

Японская компания Konami представила официальную обложку своего нового творения - футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2021.

На постере PES 2021 изображены: форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, вингер каталонской "Барселоны" Лионель Месси, а также юный фланговый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис (вчера 19-летний канадец поднял над головой Кубок Лиги чемпионов).

Примечательно, что Криш и Лео впервые в истории футбольных игр попали на обложку вместе. Издатель Konami имеет эксклюзивные лицензии с "Юве" и "Барсой".

Также отметим, что несмотря на многочисленные слухи о форме релиза новой Pro Evolution Soccer 2021, футсим выйдет как полноценная игра, а не DLC к прошлой части.

Напомним, Konami сделали основной акцент на разработке Pro Evolution Soccer 2022 , так как в конце этого года выйдет новое поколение консолей - Xbox Series X и PlayStation 5.

Here it is, the OFFICIAL COVER DESIGN of #eFootballPES2021 SEASON UPDATE!



???? MESSI. RONALDO. DAVIES. RASHFORD. ????



4️⃣ of the football world’s best & brightest players adorn the cover, available September 15th on PS4, Xbox One & Steam!



Pre-order here: https://t.co/3XL7Wok2f8 pic.twitter.com/AN3jegdqne