Благодарность за поддержку: Роналдиньо презентовал тизер своего фильма
Бразилец подался в кино
Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо выразил благодарность всем фанатам за поддержку во время его заключения под домашним арестом в Парагвае, а также представил тизер собственного документального фильма. В своем Твиттере Ронни отметил:
"Слава Богу, сложный этап подходит к концу. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за всю заботу и поддержку, которые я получил за последние несколько месяцев. Вы навсегда в моем сердце. Пользуясь моментом счастья, хочу поделиться с вами тизером фильма, в котором рассказывается моя история, во многом благодаря вашей поддержке. Надеюсь, он вам понравится".
25 августа, стало известно, что Парагвайский суд постановил освободить Роналдиньо и снять с него все обвинения.
Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme... pic.twitter.com/tp6WjowgGn— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 27, 2020
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