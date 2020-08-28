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Благодарность за поддержку: Роналдиньо презентовал тизер своего фильма

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Бразилец подался в кино

Благодарность за поддержку: Роналдиньо презентовал тизер своего фильма
Новина українською

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо выразил благодарность всем фанатам за поддержку во время его заключения под домашним арестом в Парагвае, а также представил тизер собственного документального фильма. В своем Твиттере Ронни отметил:

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"Слава Богу, сложный этап подходит к концу. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за всю заботу и поддержку, которые я получил за последние несколько месяцев. Вы навсегда в моем сердце. Пользуясь моментом счастья, хочу поделиться с вами тизером фильма, в котором рассказывается моя история, во многом благодаря вашей поддержке. Надеюсь, он вам понравится".

25 августа, стало известно, что Парагвайский суд постановил освободить Роналдиньо и снять с него все обвинения.

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В статье: Роналдиньо
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