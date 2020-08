Благодарность за поддержку: Роналдиньо презентовал тизер своего фильма

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо выразил благодарность всем фанатам за поддержку во время его заключения под домашним арестом в Парагвае, а также представил тизер собственного документального фильма. В своем Твиттере Ронни отметил:

25 августа, стало известно, что Парагвайский суд постановил освободить Роналдиньо и снять с него все обвинения.

Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme... pic.twitter.com/tp6WjowgGn