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В Бельгии арестовали агента Кевина Де Брюйне

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Расследование инициировал сам хавбек "Сити"

В Бельгии арестовали агента Кевина Де Брюйне
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Известный агент Патрик Де Костер был арестован в Бельгии. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, в отношении Де Костера начато расследование, которое было инициировано его клиентом Кевином Де Брюйне. Возглавляет процесс следственный судья Брюсселя Мишель Клез, который ранее курировал обыски, проведенные в "Стандарде", и выдвигал обвинение в финансовых договоренностях по трансферам игроков агенту Кристофу Энроте.

Новое расследование, по имеющимся данным, связано с периодом, когда Де Брюйне выступал за "Вольфсбург" (2014–2015 годы). Де Костер подозревается в отмывании денег и подделке документов. Якобы платежи по контракту Де Брюйне с "волками" незаконно проводились через Лихтенштейн. Добавим, что за день до ареста Де Костера его дом обыскала федеральная прокуратура.

Отметим, что Де Костер является гендиректором агенства J&S International Football Management, с которым в том числе сотрудничает и украинец Руслан Безус, согласно информации Transfermarkt.

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В статье: Роман Безус Кевин Де Брюйне
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