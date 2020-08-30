Луческу-младший привёл Аль-Хиляль к чемпионскому титулу в Саудовской Аравии
Разван не отстает от отца
"Аль-Хилаль" в 16-й раз стал чемпионом Саудовской Аравии, обыграв "Аль-Хазм" со счетом 4:1 в матче 28-го тура.
За два тура до финиша лиги лидер стал недостижим для своих конкурентов.
Отметим, что "Аль-Хилаль" возглавляет Разван Луческу, сын наставника киевского "Динамо" Мирчи Луческу.
Ранее 51-летний специалист работал со сборной Румынии, "Рапидом", катарским "Аль-Джаишем", греческими "Ксанти" и ПАОКом.
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