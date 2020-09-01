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Черный тюльпан и обидчик сборной СССР: сегодня Руду Гуллиту исполняется 58 лет

Общие новости
(1 голосов)

Представитель гениального поколения голландских футболистов

Черный тюльпан и обидчик сборной СССР: сегодня Руду Гуллиту исполняется 58 лет
Новина українською

Руд Гуллит родился 1 сентября 1962 года в Амстердаме. Гуллит был универсальным игроком с поставленным ударом, хорошим дриблингом и отличным видением поля. Руд прекрасно играл головой и качественно работал в обороне.

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Голландец занимает 18 место среди лучших игроков XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Также он занимает 29 место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer.

Руд входит в ФИФА 100. В финале ЕВРО-1988 Нидерланды обыграли сборную СССР, в той игре отличились Гуллит и Ван Бастен (0:2).

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В статье: Нидерланды Руд Гуллит
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
01.09.2020 в 12:30
Мой любимый футболист 80-90-х годов... То, что он родился в Амстердаме - не так важно. Важно, что он выходец из Суринама, южно-американской колонии Нидерландов. Это - первопричина его "ямайканской" внешности и "бразильской" техники
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