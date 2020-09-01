Черный тюльпан и обидчик сборной СССР: сегодня Руду Гуллиту исполняется 58 лет
Представитель гениального поколения голландских футболистов
Руд Гуллит родился 1 сентября 1962 года в Амстердаме. Гуллит был универсальным игроком с поставленным ударом, хорошим дриблингом и отличным видением поля. Руд прекрасно играл головой и качественно работал в обороне.
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Голландец занимает 18 место среди лучших игроков XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Также он занимает 29 место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer.
Руд входит в ФИФА 100. В финале ЕВРО-1988 Нидерланды обыграли сборную СССР, в той игре отличились Гуллит и Ван Бастен (0:2).
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