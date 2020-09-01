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Бывшие игроки УПЛ побили полицейских в Армении. Им грозит тюрьма

Общие новости
(1 голосов)

Эдгар и Гор Малакяны влипли в неприятности

Бывшие игроки УПЛ побили полицейских в Армении. Им грозит тюрьма
Новина українською

Бывшие футболисты "Стали" Эдгар и Гор Малакяны были задержаны вчера после драки с полицией в Ереване, пишет Factor.am.

Следственный комитет Армении сообщает, что братья в нетрезвом виде после короткой перепалки побили одного стража порядка и набросились на другого, сорвав с него погоны. Для их задержания пришлось вызывать подкрепление.

На месте происшествия были также другие футболисты армянской сборной Арас Озбилиз и Сероб Григорян, однако их участие в инциденте под вопросом.

Братьям Малакянам за содеянное светит реальный тюремный срок - по пять лет лишения свободы.

Эдгар и Гор хорошо известны в УПЛ по выступлениям за камянскую "Сталь": первый провел там сезон-2016/17, а второй задержался в Украине еще на год. В настоящее время оба выступают у себя на родине.

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В статье: Пюник (Ереван) Эдгар Малакян Гор Малакян Сталь (Каменское)
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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
01.09.2020 в 12:18
Інші ЗМІ повідомляють, що вони ще й з прибулими спецназівцями маслались. Респект! Хоч хтось не дає задню. А то позвикали мусорилі, що можуть в будь-який момент затримати та покалічити будь-яку невинну людину, і їм за це нічого не буде.
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+1
-5
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Харьковчанин (Харків)
01.09.2020 в 12:23
Дайош бєспрєдєл і беззаконіє! Слава силі та оружию!
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+2
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
01.09.2020 в 12:39
Слава смелым парням, которые голыми руками не боятся противостоять вооруженным ОМОНовцам! Жаль, что мало кто в Харькове это понимает, и продолжает восхвалять Путина, Лукашенко и карателей в погонах
0
-3


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