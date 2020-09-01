Бывшие игроки УПЛ побили полицейских в Армении. Им грозит тюрьма

Бывшие футболисты "Стали" Эдгар и Гор Малакяны были задержаны вчера после драки с полицией в Ереване, пишет Factor.am.

Следственный комитет Армении сообщает, что братья в нетрезвом виде после короткой перепалки побили одного стража порядка и набросились на другого, сорвав с него погоны. Для их задержания пришлось вызывать подкрепление.

На месте происшествия были также другие футболисты армянской сборной Арас Озбилиз и Сероб Григорян, однако их участие в инциденте под вопросом.

Братьям Малакянам за содеянное светит реальный тюремный срок - по пять лет лишения свободы.

Эдгар и Гор хорошо известны в УПЛ по выступлениям за камянскую "Сталь": первый провел там сезон-2016/17, а второй задержался в Украине еще на год. В настоящее время оба выступают у себя на родине.