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Роббен забил первый гол после возобновления карьеры

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Арьен - бильярдист

Роббен забил первый гол после возобновления карьеры
Новина українською

Легенда голландского футбола Арьен Роббен, недавно возобновивший карьеру в голландском "Гронингене", отметился первым голом после возвращения.

36-летний вингер из-за пределов штрафной поразил угол ворот "Арминии" в товарищеском матче. Получилось эффектно.

В "Гронингене" подсчитали, что этот мяч - первый для Роббена за 18 лет, 4 месяца, 1 неделю и 2 дня в футболке родного клуба.

Арьен покинул Гронинген совсем юным - в 18 лет. С тех пор он выступал за "ПСВ", "Челси", "Реал", а свои лучшие годы провел в мюнхенской "Баварии".

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В статье: Арьен Роббен Гронинген Арминия (Билефельд)
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