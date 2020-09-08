Старт отбора на ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ перенесен с октября на март
В Северной Америке бушует пандемия коронавируса
КОНКАКАФ сегодня объявил на своем официальном сайте, что матчи отбора на чемпионат мира-2022, которые должны были состояться в октябре, будут перенесены на март 2021 года.
Это решение было вызвано всплеском COVID-19 на континенте, а также запретами на въезд иностранцев и карантинными мерами, которые ввел целый ряд стран.
Любопытно, что еще два месяца назад КОНКАКАФ объявил о реформе схемы отбора на ЧМ. Финальную стадию отбора расширили до восьми сборных, и туда автоматически попали США, Мексика, Коста-Рика, Ямайка и Гондурас. Оставшиеся три места будут разыграны между 30 сборными.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...