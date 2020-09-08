Старт отбора на ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ перенесен с октября на март

КОНКАКАФ сегодня объявил на своем официальном сайте, что матчи отбора на чемпионат мира-2022, которые должны были состояться в октябре, будут перенесены на март 2021 года.

Это решение было вызвано всплеском COVID-19 на континенте, а также запретами на въезд иностранцев и карантинными мерами, которые ввел целый ряд стран.

Любопытно, что еще два месяца назад КОНКАКАФ объявил о реформе схемы отбора на ЧМ. Финальную стадию отбора расширили до восьми сборных, и туда автоматически попали США, Мексика, Коста-Рика, Ямайка и Гондурас. Оставшиеся три места будут разыграны между 30 сборными.