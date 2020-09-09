  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Будет принимать участие в тренировках: Эссьен вошел в тренерский штаб Нордшелланда

Общие новости
(1 голосов)

Майкл был отличным футболистом

Будет принимать участие в тренировках: Эссьен вошел в тренерский штаб Нордшелланда
Новина українською

Бывший полузащитник национальной сборной Ганы, лондонского "Челси", мадридского "Реала" и "Милана" Майкл Эссьен вошел в тренерский штаб "Нордшелланда". В заявлении пресс-службы клуба говорится следующее:

Читайте такжеРыбка: В отеле в Турции только коты с Эссьеном не фотографировались

"Он будет помогать нашим специалистам и участвовать в тренировках вместе с игроками".

37-летний Эссьен посетил клуб в прошлом месяце в рамках недельной стажировки. После этого Майклу сделали предложение войти в тренерский штаб команды. Последней командой ганца был азербайджанский "Сабаил", где он выступал вместе с украинским вратарем Александром Рыбкой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майкл Эссьен Нордшелланд (Дания) Нордшелланд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FCN

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...