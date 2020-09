Будет принимать участие в тренировках: Эссьен вошел в тренерский штаб Нордшелланда

Бывший полузащитник национальной сборной Ганы, лондонского "Челси", мадридского "Реала" и "Милана" Майкл Эссьен вошел в тренерский штаб "Нордшелланда". В заявлении пресс-службы клуба говорится следующее:

37-летний Эссьен посетил клуб в прошлом месяце в рамках недельной стажировки. После этого Майклу сделали предложение войти в тренерский штаб команды. Последней командой ганца был азербайджанский "Сабаил", где он выступал вместе с украинским вратарем Александром Рыбкой.

???????????????????????????? ???????????????????????? ????????????



The former Black Star and pro player, Michael Essien, is joining our coaching staff this season ???? He’s gonna assist the coaches and participate in the training sessions alongside the players ????



Read more here: https://t.co/prN7hpz7qN pic.twitter.com/3vYhB4LYsO