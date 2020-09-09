Будет принимать участие в тренировках: Эссьен вошел в тренерский штаб Нордшелланда

Бывший полузащитник национальной сборной Ганы, лондонского "Челси", мадридского "Реала" и "Милана" Майкл Эссьен вошел в тренерский штаб "Нордшелланда". В заявлении пресс-службы клуба говорится следующее:

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"Он будет помогать нашим специалистам и участвовать в тренировках вместе с игроками".

37-летний Эссьен посетил клуб в прошлом месяце в рамках недельной стажировки. После этого Майклу сделали предложение войти в тренерский штаб команды. Последней командой ганца был азербайджанский "Сабаил", где он выступал вместе с украинским вратарем Александром Рыбкой.