С Роналду, Рамосом и одним игроком Арсенала. Озил составил команду мечты
В Лондоне ему не сильно нравится, в отличии от Мадрида
Игрок "Арсенала" Месут Озил, который до этого защищал цвета "Реала", "Вердера" и сборной Германии, составил свою команду мечты.
Туда не вошло ни одного футболиста с которым он играет в Лондоне. Лишь Санти Касорла, но он уже давно покинул "Арсенал". За то, в список вошло сразу восемь игроков "Реала".
Mesut Ozil's dream XI is full of talent ???? pic.twitter.com/apSqNyARkC— ESPN FC (@ESPNFC) September 9, 2020
Отметим, что действующий контракт Озила с "Арсеналом" истекает в 2021-м году. Он вряд ли будет продлен.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...