С Роналду, Рамосом и одним игроком Арсенала. Озил составил команду мечты

Игрок "Арсенала" Месут Озил, который до этого защищал цвета "Реала", "Вердера" и сборной Германии, составил свою команду мечты.

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Туда не вошло ни одного футболиста с которым он играет в Лондоне. Лишь Санти Касорла, но он уже давно покинул "Арсенал". За то, в список вошло сразу восемь игроков "Реала".

Mesut Ozil's dream XI is full of talent ???? pic.twitter.com/apSqNyARkC — ESPN FC (@ESPNFC) September 9, 2020

Отметим, что действующий контракт Озила с "Арсеналом" истекает в 2021-м году. Он вряд ли будет продлен.