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С Роналду, Рамосом и одним игроком Арсенала. Озил составил команду мечты

Общие новости
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В Лондоне ему не сильно нравится, в отличии от Мадрида

С Роналду, Рамосом и одним игроком Арсенала. Озил составил команду мечты
UA-Футбол
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Игрок "Арсенала" Месут Озил, который до этого защищал цвета "Реала", "Вердера" и сборной Германии, составил свою команду мечты.

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Туда не вошло ни одного футболиста с которым он играет в Лондоне. Лишь Санти Касорла, но он уже давно покинул "Арсенал". За то, в список вошло сразу восемь игроков "Реала".

Отметим, что действующий контракт Озила с "Арсеналом" истекает в 2021-м году. Он вряд ли будет продлен.

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В статье: Икер Касильяс Серхио Рамос Кака Месут Озил Криштиану Роналду Хаби Алонсо Карим Бензема Санти Касорла Филипп Лам Анхель Ди Мария Марсело Жером Боатенг
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