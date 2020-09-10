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Месси - лучший игрок мира по версии FIFA 21. Роналду и Левандовски в тройке

Общие новости
(1 голосов)

Облак опередил Мбаппе и ван Дейка в ТОП-10

Месси - лучший игрок мира по версии FIFA 21. Роналду и Левандовски в тройке
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Компания EA Sports обьявила ТОП-10 лучших игроков в своем футбольном симуляторе FIFA 21.

Самый большой рейтинг от "электроников" получил капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси, у аргентинца 93 балла. Второе место занял форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду - 92.

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И замкнул тройку лучших нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, поляк получил оценку 91.

Список ТОП-10 лучших футболистов по версии FIFA 21:

  1. Лионель Месси ("Барселона") - 93
  2. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 92
  3. Роберт Левандовски ("Бавария") - 91
  4. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 91
  5. Неймар ("ПСЖ") - 91
  6. Ян Облак ("Атлетико") - 91
  7. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") - 90
  8. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 90
  9. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 90
  10. Садио Мане ("Ливерпуль") - 90

Дизайн карточек:

Напомним, раньше стало известно, что Мбаппе станет лицом глобальной обложки новой части футсима. Релиз FIFA 21 состоится 9-го октября 2020 года. Новый симулятор будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC.

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В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар Мохамед Салах Садио Мане Ян Облак Кевин Де Брюйне Вирджил ван Дейк Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
10.09.2020 в 19:08
...не критично....
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