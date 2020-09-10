Месси - лучший игрок мира по версии FIFA 21. Роналду и Левандовски в тройке
Облак опередил Мбаппе и ван Дейка в ТОП-10
Компания EA Sports обьявила ТОП-10 лучших игроков в своем футбольном симуляторе
Самый большой рейтинг от "электроников" получил капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси, у аргентинца 93 балла. Второе место занял форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду - 92.
И замкнул тройку лучших нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, поляк получил оценку 91.
Список ТОП-10 лучших футболистов по версии FIFA 21:
- Лионель Месси ("Барселона") - 93
- Криштиану Роналду ("Ювентус") - 92
- Роберт Левандовски ("Бавария") - 91
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 91
- Неймар ("ПСЖ") - 91
- Ян Облак ("Атлетико") - 91
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") - 90
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 90
- Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 90
- Садио Мане ("Ливерпуль") - 90
The top 10 rated players on FIFA 21 ???? pic.twitter.com/H1sBVcA8rf— B/R Football (@brfootball) September 10, 2020
Дизайн карточек:
Напомним, раньше стало известно, что Мбаппе станет лицом глобальной обложки новой части футсима. Релиз FIFA 21 состоится 9-го октября 2020 года. Новый симулятор будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC.