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Эль-Шаарави получил разрешение покинуть Китай

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Эль-Шаарави получил разрешение покинуть Китай
Новина українською

Нападающий клуба "Шанхай Шэньхуа" Стефан Эль-Шаарави стал ближе к возвращению в Европу.

В Италии утверждают, что китайский клуб дал игроку разрешение на переезд в один из европейских клубов. Сообщается, что к брату и агенту форварда Мануэлю уже обратилось несколько клубов.

В число претендентов на Стефана якобы входят "ПСЖ", о чем ранее уже сообщалось, а также "Ювентус", "Арсенал" и "Рома", за которую он уже выступал ранее.

Эль-Шаарави перешел в "Шанхай Шэньхуа" из "Ромы" в 2019 году.

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В статье: Стефан Эль-Шаарави Шанхай Шеньхуа (Китай) Шанхай Шеньхуа
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Источник:
footballhd.ru
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