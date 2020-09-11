Эль-Шаарави получил разрешение покинуть Китай

Нападающий клуба "Шанхай Шэньхуа" Стефан Эль-Шаарави стал ближе к возвращению в Европу.

В Италии утверждают, что китайский клуб дал игроку разрешение на переезд в один из европейских клубов. Сообщается, что к брату и агенту форварда Мануэлю уже обратилось несколько клубов.

В число претендентов на Стефана якобы входят "ПСЖ" , о чем ранее уже сообщалось, а также "Ювентус", "Арсенал" и "Рома", за которую он уже выступал ранее.

Эль-Шаарави перешел в "Шанхай Шэньхуа" из "Ромы" в 2019 году.