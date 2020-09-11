Эль-Шаарави получил разрешение покинуть Китай
Похоже, что намечается трансфер в ПСЖ
Нападающий клуба "Шанхай Шэньхуа" Стефан Эль-Шаарави стал ближе к возвращению в Европу.
В Италии утверждают, что китайский клуб дал игроку разрешение на переезд в один из европейских клубов. Сообщается, что к брату и агенту форварда Мануэлю уже обратилось несколько клубов.
Эль-Шаарави перешел в "Шанхай Шэньхуа" из "Ромы" в 2019 году.
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Источник:footballhd.ru
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