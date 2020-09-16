Бывший защитник Зари перешел к одному из лидеров китайской Суперлиги

Боснийский защитник Тони Шуньич провел два плодотворных года в составе луганской "Зари" в период с 2012-го по 2014-й.

Именно из команды Юрия Вернидуба он вызывался в сборную и участвовал в ЧМ-2014 (в его активе - 41 матч за национальную команду). Затем были "Кубань", "Штутгарт", "Палермо". С 2017 года Тони был игроком московского "Динамо". Пока не решился на кардинальные изменения в своей карьере.

31-летний Шуньич перешел в состав китайского клуба "Бэйцзин Гоань". По данным transfermarkt, трансфер обошелся китайцам в 350 тысяч евро.

Стоит заметить, что Тони стал игроком одного из лидеров Суперлиги - его новая команда после 11 туров занимает второе место, отставая от "Шанхай СИПГ" на четыре очка. Интересно, что в составе "Бэйцзин Гоань" есть еще один игрок, связанный с Украиной. Опорный хавбек Фернандо с 2013-го по 2015-й выступал за "Шахтер".