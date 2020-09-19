Жребий Кубка и ЛЕ, изменения в Днепре-1, разгром от Баварии. Главные новости за 18 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 18 сентября

Уже в третьем туре Чемпионата Украины есть изменения на тренерском мостике. "Днепр-1" провалил старт сезона - после ничьей с "Ингульцом" было поражение от "Олимпика", а в пятницу - от "Мариуполя" (1:2). Поэтому Дмитрий Михайленко после игры объявил, что покидает свой пост. В клубе не стали убеждать тренера остаться. Ранее в СМИ писали, что "Днепр-1" должен возглавить Игор Йовичевич, впрочем, называются и другие кандидатуры.

Состоялась жеребьевка Кубка Украины

Это уже будет третий этап. На нем в борьбу вступают 11 представителей высшего дивизиона (призовая тройка еще отдыхает). Жребий гарантировал дерби Кировоградской области между "Ингульцом" и "Александрией". Финалист прошлого сезона "Ворскла" примет "Львов", а "Десна" померяется силами с "Рухом". "Колосу" выпало "Прикарпатье", а "Минай" сыграет с новичком Первой лиги "Полесьем". Перечень всех пар - по ссылке >>. Базовая дата - 30 сентября.

На следующей неделе ковалевцы и чериниговцы сыграют матчи третьего раунда против "Риеки" и "Вольфсбурга" соответственно. Чтобы попасть в групповой этап, им еще и предстоит пройти раунд плей-офф. А там "Колос" ожидает победитель пары "Копенгаген" - "Пяст", а "Десна" может сыграть с победителем противостояния "Сенкт-Галлен" - АЕК. Матчи плей-офф запланированы на 1 октября.

Ливерпуль подписал лидера Баварии

Об этом трансфер говорили давно. Наконец он оформлен официально. Тьяго Алькантара таки стал игроком "Ливерпуля". У 29-летнего испанца заканчивался контракт с "Баварией" через год, поэтому англичанам он обошелся относительно недорого - всего 30 млн евро. Добавим, что Тьяго является воспитанником "Барселоны", с которой четыре раза выигрывал чемпионат Испании и дважды Лигу Чемпионов. В составе "Баварии" он семь раз выигрывал Бундеслигу, а в прошлом сезоне еще и Лигу Чемпионов.

Первый же матч благодаря вывеске - "Бавария" - "Шальке" - обещал большую интригу. Однако главный вопрос в течение игры был в том, сколько голов мюнхенцы забьют бедным кобальтовым. Оказалось, "всего" восемь. Серж Гнабри уже в начале сезона оформил хет-трик, Лерой Сане дебютировал голом, также отличились Горецка, Мюллер, Левандовски и 17-летний Мусиала.

Собственно, это информация не нова. Но Тайсон в интервью бразильским СМИ заявил, что доиграет контракт с "Шахтером" до конца (до лета 2021-го), а затем вернется в "Интернасьонал". Тренер горняков Луиш Каштру при этом убеждает руководство клуба сохранить игрока, поэтому "Шахтер" предложит ему новый улучшенный контракт. В то же время донецкий клуб подписал новый пятилетний контракт с правым защитником Додо.