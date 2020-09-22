АУДИО новости, подкасты и трансляции – подписывайтесь на каналы UA-Футбол!

Каждый будний с утра, с понедельника по пятницу, Вы можете слушать главные новости предыдущего дня в аудиоформате – выпуски доступны на Google Podcasts, YouTube, Castbox и в Telegram-канале нашего сайта.

Также мы рекомендуем Вам быть в тренде и следить за популярными форматами. Суть подкастов заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. UA-Футбол является единственным спортивным сайтом в стране, в арсенале которого уже два подкаста – Аудиомнение и ДУБЛЬ-ВЭ. Выпуски доступны для прослушивания на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Хотим напомнить, что с недавнего времени мы начали осуществлять аудио трансляции (альтернативный комментарий) для тех, кто не имеет возможности посмотреть поединок. Журналисты сайта успешно прокомментировали на YouTube матч с участием киевского "Динамо" и АЗ, на очереди следующий поединок с участием столичной команды – уже завтра подопечные Луческу встретятся с "Гентом".

Конечно же, подписывайтесь на главный YouTube-канал UA-Футбол, где Вы найдете много интересных видео. За новостями футбола также можно следить в Telegram-канале, Instagram, группах Viber и Facebook.