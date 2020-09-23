Начинал еще в 80-х. 53-летний Миура стал самым возрастным игроком в истории японской лиги
Возраст - только цифра
Форвард японского клуба "Йокогама" Казиоси Миура стал самым возрастным игроком в истории японского чемпионата.
На данный момент, возрастному игроку 53 года, шесть месяцев и 28 дней. В сегодняшнем матче чемпионата Японии Миура смог провести 56 минут. Начинал карьеру он еще в 1980-х.
53 years, 6 months and 28 days of age ????— Goal News (@GoalNews) September 23, 2020
Kazuyoshi Miura began his career in the 1980s ????
No wonder they call him 'King Kazu' ????
Отметим, что сам Миура утверждает, что хочет сыграть в 60-летнем возрасте.
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