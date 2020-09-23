  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Начинал еще в 80-х. 53-летний Миура стал самым возрастным игроком в истории японской лиги

Общие новости
(1 голосов)

Возраст - только цифра

Начинал еще в 80-х. 53-летний Миура стал самым возрастным игроком в истории японской лиги
UA-Футбол
Новина українською

Форвард японского клуба "Йокогама" Казиоси Миура стал самым возрастным игроком в истории японского чемпионата.

На данный момент, возрастному игроку 53 года, шесть месяцев и 28 дней. В сегодняшнем матче чемпионата Японии Миура смог провести 56 минут. Начинал карьеру он еще в 1980-х.

Отметим, что сам Миура утверждает, что хочет сыграть в 60-летнем возрасте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Казиоси Миура
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...