Начинал еще в 80-х. 53-летний Миура стал самым возрастным игроком в истории японской лиги

Форвард японского клуба "Йокогама" Казиоси Миура стал самым возрастным игроком в истории японского чемпионата.

На данный момент, возрастному игроку 53 года, шесть месяцев и 28 дней. В сегодняшнем матче чемпионата Японии Миура смог провести 56 минут. Начинал карьеру он еще в 1980-х.

53 years, 6 months and 28 days of age ????



Kazuyoshi Miura began his career in the 1980s ????



No wonder they call him 'King Kazu' ????