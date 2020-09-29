"Беги, дядя Мирча!", или Как Луческу в 45 лет карьеру возобновлял

Мирча Луческу - легенда "Динамо". И это не сарказм.

В 1963-77 годах будущий наставник двух лучших клубов Украины отыграл под три сотни матчей за бухарестское "Динамо", а в 1985-90 вернул его на вершину уже в качестве тренера.

Про себя Луческу говорил, мол, не обладал огромным талантом, но был пахарем - обычная картина для послевоенного поколения, которому кусок хлеба давался особенно трудно. Но Мирча, конечно, выделялся. Даже капитанил в сборной Румынии на ЧМ-1970, где отыграл два с половиной матча и обменялся футболками с самим Пеле. Так с тех пор и хранит ее как реликвию.

Но самое интересное, конечно, началось, когда Луческу закончил карьеру игрока и начал тренировать. Сперва "Корвинул", потом сборная и, наконец, "Динамо" - вторая главная команда страны.

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Надо понимать, что в Румынии, как и в большинстве стран соцлагеря, был клуб-фаворит, которому партия благоволила особенно сильно.

В ГДР таким детищем партийных бонз было берлинское "Динамо", в Болгарии - софийский ЦСКА, в СССР каждая из республик имела собственный "главный" клуб, который и тащила к победам. В Румынии нишу занимал "Стяуа", клуб местной армии. Его президентом был лично Никулаэ Чаушеску, а делами заведовал его сын Валентин.

Валентин Чаушеску и непобедимый "Стяуа"-86

Не секрет, что Луческу хотел получить работу именно в "Стяуа", куда собирали лучших игроков со всей страны, и который ежегодно пробовал силы в еврокубках.

В 1986 году Мирча даже ездил в составе румынской делегации в Севилью, где "Стяуа" в финале КЕЧ победил "Барселону". Тот триумф произвел фурор на всю футбольную Европу, это была огромная сенсация. Луческу же, по воспоминаниям Валентина Чаушеску, еще до встречи подошел к нему с просьбой устроить его в армейский клуб. Но получил отказ.

"Я сказал, мол, извини, Мирча, ты хороший тренер, но твой стиль не подходит "Стяуа", который играет вертикально. Иди лучше в "Динамо", нам нужен сильный оппонент, который бы нас мотивировал", - вспоминал потом сын всесильного диктатора.

Валентин Чаушеску был уверен, что расстался с Луческу друзьями, но тот очевидно затаил обиду. Еще бы - мимо него прошло лучшее на тот момент поколение в румынском футболе. Белени, Лэкэтуш, Балинт, Пицуркэ, Белодедич, чуть позже Хаджи - Мирче предстояло придумать, как их остановить. Причем сделать это нужно было с "Динамо", которое по сути лежало в руинах.

В 1986 году "Стяуа" обыграл и киевское "Динамо" в Суперкубке УЕФА

"На дворе стояло 20 машин с номерами 20 регионов Румынии. Я спросил, есть ли в команде свои воспитанники? А их не было. Это неправильно для клуба, и я занялся делом", - рассказывал Луческу.

***

В похожую историю Луческу влип и сейчас - он опять обижен на боссов соперника, и под рукой у него снова полуразваленное "Динамо". Такой себе эффект дежавю, .

Пять лет ушло у Мирчи на то, чтобы привести бухарестский клуб в чувство. Пять лет его команда играла ярко, искрометно, забивала тучу голов, но чемпионство непременно оставалось у "Стяуа", который надежнее оборонялся и которому, чего греха таить, люто помогали судьи.

Впоследствии Луческу скажет, мол, я боролся против семьи Чаушеску - преувеличение, конечно, но поступали с ним реально некрасиво. После победы над "Стяуа" в чемпионате или Кубке могли даже оштрафовать. Был случай, когда у "Динамо" постфактум отобрали Кубок в пользу армейского клуба - якобы из-за судейских ошибок. А еще из сборной Румынии Луческу выгнали после победы над Австрией со счетом 4:0. Поговаривали, что Мирча до последнего не верил в увольнение после такой классной игры, но уже на утро ему позвонили.

Луческу и хавбек "Динамо" Овидиу Сабау

"Коммунисты испугались моей растущей популярности", - в своем стиле говорил потом тренер. Но игроки придерживались мнения, что кто-то просто донес наверх о нецензурных словах будущего "Мистера" в адрес правящей семьи, и там отреагировали.

В любом случае, Мирча не был обласкан властями, и потому вряд ли сильно огорчился, когда в декабре 1989-го чету Чаушеску приставили к стенке и отправили на тот свет, параллельно заключив в тюрьму их всесильных отпрысков.

Забавно, что в нулевые на одной из пресс-конференций в Греции Мирчу представили, как "Чаушеску". Он тогда так взбесился, что переводчик еле успел сбежать из зала. Наверное, это бы оскорбило любого румына.

***

Без указаний сверху дорога к титулу была приоткрыта - нужно было только взять свое. В сезоне-1989/90 у Луческу была мощная команда, составленная из совсем молодых парней. Сразу семеро основных исполнителей были моложе 21 года!

И они без преувеличения разрывали всех. По итогам чемпионата разница мячей у "Динамо" составила +74. Команда проиграла только 3 матча из 34. Но был миг, когда все висело на волоске.

Луческу в 1990 году

Весной 1990-го сборная Румынии начала подготовку к чемпионату мира, и ее игрокам запретили выступать за клубы ради дополнительного отдыха и во избежание травм. Так у "Динамо" осталось шестеро футболистов в заявке. У "Стяуа" побольше - у него скамейка была длиннее. Мирча просил приостановить чемпионат, но федерация отказала, и Луческу это решение взбесило. Он возмущался на каждом шагу, может, даже шапку оземь бросал - история об этом умалчивает. Когда же Мистер использовал двоих сборников в очередном матче, его дисквалифицировали на три месяца.

"Стяуа" был готов идти в отрыв - он уже опережал "Динамо" на 4 очка. Чтобы исправить положение Луческу решился на безумный ход: в неполные 45 лет он заявился на матч чемпионата против "Спортула" как футболист, хотя до этого не выступал на высшем уровне целых 8 сезонов!

Мирча еще в 32 получил сложную травму и поэтому заканчивал в маленьком клубе из провинции. Но тогда, в 1990-м, тренера это не остановило. 15 мая, накануне матча, он прошел медосмотр и заявил себя на поединок.

"Конечно, это была форма протеста, но таким образом я еще и приготовился к тому, чтобы руководить командой в концовке сезона. Я собрал всех доступных ветеранов - Лазара, Стойку, Йоргулеску. Ну и себя тоже заявил. Я должен был подать им пример", - рассказывал тренер.

***

Изначально план состоял в том, чтобы руководить командой со скамейки запасных, но во втором тайме игроки буквально вытащили тренера на поле. Он вышел на 76-й минуте и по воспоминаниям очевидцев, выглядел вполне прилично.

Самый яркий матч румынского сезона-1990 - финал национального Кубка

"Поначалу мы пожали плечами. Я даже пару раз отпасовал ему на ход, чтобы посмотреть, может ли он бегать, как в юности. Но он оставался в центре и отдавал точные передачи. Серьезно, ему не составило труда отбегать четверть часа. Помогло то, что он всегда тренировался вместе с командой. Хотя, конечно, в тот вечер он орал на нас ничуть не меньше обычного", - смеется Ионуц Лупеску, один из немногих опытных игроков "Динамо" в той игре.

Сам Луческу потом вспоминал анекдотичный случай с одним излишне рьяным защитником соперников, который едва не испортил ему камбэк.

"Я чувствовал себя великолепно. Помню, отдал пару неплохих передач. Мариан из "Спортула" начал меня крыть, и буквально не давал продыхнуть. Я сказал ему: "Мальчик, чего ты ходишь туда-сюда за дедом? Иди и играй в футбол!"

***

Услышал ли Мариан слова Луческу науке неизвестно, зато вот сам Мистер точно запомнил выстраданную ничью 1:1, а потом, спустя шесть туров, долгожданное чемпионство. Увидев, как пашет на поле 45-летний тренер, команда взбодрилась и даже вторым составом выдала блестящий финиш.

Рекорд, который установил в тот вечер Луческу, могут не побить и за столетие - он выиграл свое последнее чемпионство на поле спустя 26 лет после первого.

Впрочем, гораздо важнее даже не цифры, а заявление. Тренерское кредо, если угодно. Луческу очень наглядно показал, что все невзгоды он намерен переживать с командой. Он дал понять парням, что не выше их, а является такой же частью коллектива. И в кризисной ситуации это придало им дополнительные силы.

Много стран объездил с тех пор Мистер, многие клубы тренировал. Провалился в "Интере", подарил "Галатасараю" Суперкубок, с нуля выстроил целую философию игры в Донецке. Были у него головокружительные взлеты и болезненные падения, одни его любили, другие ненавидели. Но главному своему принципу он не изменял никогда.

В 75, правда, он больше не может выбежать на поле, как раньше, но даже под самым проливным дождем Луческу не прячется под крышу, а мокнет наравне со всеми. Кто знает, может это и дает "Динамо" силы не разваливаться под давлением, как это команда делала все последние годы?..