  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Капитана сборной Армении мобилизовали на войну в Карабахе

Общие новости
(1 голосов)

Страшный поворот в судьбе Вараздата Арояна

Капитана сборной Армении мобилизовали на войну в Карабахе
Новина українською

Капитан сборной Армении Вараздат Ароян должен был сегодня стать игроком греческой "Лариссы", но этого не случится.

В официальном заявлении клуб проинформировал, что 28-летний защитник мобилизован армянскими властями и отправлен на фронт, как и многие его соотечественники в возрасте до 40 лет. Все дело в войне в Нагорном Карабахе, которая возобновилась на этой неделе.

В настоящее время азербайджанские и армянские войска ведут ожесточенные бои и по данным обоих правительств в ходе конфликта уже погибли сотни человек, а тысячи остались без крыши над головой.

Ароян - воспитанник "Пюника". Последние 4 года он выступал в Иране и России, параллельно вызываясь в сборную Армении, за которую уже провел 52 матча (2 гола), заслужив капитанскую повязку.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Ларисса"

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballhead (м. Чернігів)
30.09.2020 в 13:51
Карабаг - Азербайджан. Я все сказав.
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.09.2020 в 13:25
Гребаная война! Желаю ему удачи!
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
30.09.2020 в 12:59
А я думал мхитарян капитан.
Ответить
+1
-1
ACB (Чернигов)
30.09.2020 в 12:57
М-да, даже футболистов гребут. А Вараздату желаю одного - выжить!
Ответить
+3
-1
magnumm (Шепетовка)
30.09.2020 в 12:56
вот и это правильно! или он не хочет страну защищать?? прям как наши типа 3,14триоты вроде зазули) мол я Родину люблю ,но лучше в Испании пережду)) про домашних инетовских жителей сайта я вообще молчу, то 3,14дриоты вообще от рождения)))
Ответить
+1
-8
GENDARM (Kyiv)
30.09.2020 в 13:24
Для довідки. Військові дії йдуть на території Азербайджану, яка захоплена Вірменією навколо Нагірського Карабаху. Який теж не є вірменською територією. Цю мисціну навіть сама Вірменія не визнає. Що вірмени захищають, загадка.
Ответить
+2
0
GENDARM (Kyiv)
30.09.2020 в 13:28
Війна йде на території Азербайджану навколо Карабаху, що захоплена Вірменією. Що вірмени збираються захищати - загадка. Про Батьківщину мова тут не йде.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
30.09.2020 в 13:58
До этого Карабах вернулся в конце 80х в родную гавань:)) Там живут преймущественно армяне.
0
0
avatar
okolegko (Київ)
30.09.2020 в 12:49
Я так зрозумів, що гравців, які знаходяться у закордонних клубах, не чіпають. Цей, схоже, не встиг виїхати, доби не вистачило
Ответить
+4
0
magnumm (Шепетовка)
30.09.2020 в 12:56
родину нужно защищать
Ответить
0
-6
старий фан (Рівне)
30.09.2020 в 12:59
КАрабах це не ВІрменія - дурню. Яку родіну?
+6
0
avatar
armik (Киев)
30.09.2020 в 13:00
Какую родину?Карабах - признанная ООН территория Азербайджана.
+4
0
Лекарь (село Дарница)
30.09.2020 в 13:01
Да он дебил ватный. С кем вы пытаетесь общаться?
+3
0
avatar
armik (Киев)
30.09.2020 в 12:42
Петросян записался добровольцем.
Ответить
+1
-1
Technical
30.09.2020 в 12:38
А що буде з рештою вірменських футболістів? От з Мхітаряном, наприклад
Ответить
+2
0
magnumm (Шепетовка)
30.09.2020 в 12:57
та тебе какая разница) главное ты дома, и тебя в ато не забирают) зачем свою страну захыщаты)
Ответить
0
-7
старий фан (Рівне)
30.09.2020 в 12:59
от забулися гебешника заблукавшого в Шепетівці запитати.
+5
-1
ACB (Чернигов)
30.09.2020 в 12:59
А вы думаете что все там на востоке нужны?
+2
0
Technical
30.09.2020 в 13:11
Земляк, чому безпричинно наїжаєш?
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...