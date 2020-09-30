Капитана сборной Армении мобилизовали на войну в Карабахе

Капитан сборной Армении Вараздат Ароян должен был сегодня стать игроком греческой "Лариссы", но этого не случится.

В официальном заявлении клуб проинформировал, что 28-летний защитник мобилизован армянскими властями и отправлен на фронт, как и многие его соотечественники в возрасте до 40 лет. Все дело в войне в Нагорном Карабахе, которая возобновилась на этой неделе.

В настоящее время азербайджанские и армянские войска ведут ожесточенные бои и по данным обоих правительств в ходе конфликта уже погибли сотни человек, а тысячи остались без крыши над головой.

Ароян - воспитанник "Пюника". Последние 4 года он выступал в Иране и России, параллельно вызываясь в сборную Армении, за которую уже провел 52 матча (2 гола), заслужив капитанскую повязку.