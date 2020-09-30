Оттепель наступила: арабский клуб впервые подписал израильтянина

Дубайский "Аль-Наср" осуществил очень неожиданный трансфер, подписав израильского нападающего Диа Сабиа из "Гуанчжоу Фули" за 2,7 млн евро.

Дело в том, что арабские страны крайне неприязненно настроены в отношении Израиля и даже не признавали его суверенитет с момента основания государства в 1948 году, настаивая, что эта земля принадлежит Палестине.

Начало оттепели было положено 13 августа - тогда при посредничестве Дональда Трампа ОАЭ и Израиль заключили мирный договор. С тех пор мир с евреями подмахнула еще одна арабская страна - Бахрейн.

Сабиа станет первым израильтянином в истории, сыгравшим за арабскую команду. До этого он забил 17 голов в 36 матчах китайского первенства и 31 гол в 118 матчах чемпионата Израиля. Адаптироваться в ОАЭ Диа должно помочь его происхождение - он наполовину араб.