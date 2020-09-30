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Оттепель наступила: арабский клуб впервые подписал израильтянина

Общие новости
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Диа Сабиа точно войдет в историю

Оттепель наступила: арабский клуб впервые подписал израильтянина
Новина українською

Дубайский "Аль-Наср" осуществил очень неожиданный трансфер, подписав израильского нападающего Диа Сабиа из "Гуанчжоу Фули" за 2,7 млн евро.

Дело в том, что арабские страны крайне неприязненно настроены в отношении Израиля и даже не признавали его суверенитет с момента основания государства в 1948 году, настаивая, что эта земля принадлежит Палестине.

Начало оттепели было положено 13 августа - тогда при посредничестве Дональда Трампа ОАЭ и Израиль заключили мирный договор. С тех пор мир с евреями подмахнула еще одна арабская страна - Бахрейн.

Сабиа станет первым израильтянином в истории, сыгравшим за арабскую команду. До этого он забил 17 голов в 36 матчах китайского первенства и 31 гол в 118 матчах чемпионата Израиля. Адаптироваться в ОАЭ Диа должно помочь его происхождение - он наполовину араб.

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В статье: Гуанчжоу Фули (Китай) Аль-Наср Диа Саба
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Источник:
ФК "Аль-Наср"

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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
30.09.2020 в 13:53
Ну, він араб, а не жид, як той же Еран Загаві, тому це погана ілюстрація прикладу. До того ж, в Дубай жидам можна їздити офіційно, тому абсолютно не дивно, чому Дія туда перейшов.
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