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Еще восемь стран завершили евросезон. В группы не прошли представители 27-и Ассоциаций

Общие новости
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В группах вылетать не будут

Еще восемь стран завершили евросезон. В группы не прошли представители 27-и Ассоциаций
UA-Футбол
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Перед раундом плей-офф квалификации Лиги Европы (а говорим только о нем, потому что из квалификации Лиги чемпионов команды безвозвратно не вылетают) девятнадцать стран потеряли всех своих участников на международной арене. Это Казахстан, Лихтенштейн, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия, Андорра, Сан-Марино, Словения, Словакия, Литва, Северная Македония, Латвия, Грузия, Молдова, Мальта, Косово, Черногория.

После завершающего этапа отбора сезон закончился еще для восьми стран – для Швеции, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Армении, Албании, Финляндии, Фарерских островов и Эстонии. Всего 27 стран.

Из тех, кто еще в игре, самая низкая в Таблице коэффициентов Ирландия (37-е место). Из тех, кто уже не имеет ни одного участника, самая высокая в Таблице коэффициентов Швеция (22-е место). Лишь три страны сохранили максимальное представительство – Испания, Англия и Италия.

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В статье: коэффициенты
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