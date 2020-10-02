Официально: Йосип Пиварич - игрок Локомотивы
Экс-футболист "Динамо" вернулся на родину
Хорошо знакомый украинскому зрителю Йосип Пиварич нашел новый клуб. Он подписал контракт с хорватской "Локомотивой".
Сегодня пресс-служба клуба официального заявила о его трансфере. Более того, он сразу попал в заявку на игру против "Истры". По данным СМИ, защитник подписал однолетний контракт.
[SREBRNI PIVARIĆ U LOKOMOTIVI] Velika nam je čast predstaviti Josipa Pivarića, kao novog/starog igrača Lokomotive! ????????— NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) October 2, 2020
Srebrni iz Rusije vratio se u Lokomotivu iz Dinamo Kijeva. Za Lokomotivu je od 2009. do 2011. upisao 54 službena nastupa!
Danas protiv Istre započinje s klupe pic.twitter.com/Btg24QgPgL
Пиварич ранее играл за киевского "Динамо". В составе столичной команды провел 47 матчей и смог завоевать два трофея (кубок и суперкубок Украины).
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