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Официально: Йосип Пиварич - игрок Локомотивы

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Экс-футболист "Динамо" вернулся на родину

Официально: Йосип Пиварич - игрок Локомотивы
UA-Футбол
Новина українською

Хорошо знакомый украинскому зрителю Йосип Пиварич нашел новый клуб. Он подписал контракт с хорватской "Локомотивой".

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Сегодня пресс-служба клуба официального заявила о его трансфере. Более того, он сразу попал в заявку на игру против "Истры". По данным СМИ, защитник подписал однолетний контракт.

Пиварич ранее играл за киевского "Динамо". В составе столичной команды провел 47 матчей и смог завоевать два трофея (кубок и суперкубок Украины).

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В статье: Локомотива (Загреб) Йосип Пиварич
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