Официально: Йосип Пиварич - игрок Локомотивы

Хорошо знакомый украинскому зрителю Йосип Пиварич нашел новый клуб. Он подписал контракт с хорватской "Локомотивой".

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Сегодня пресс-служба клуба официального заявила о его трансфере. Более того, он сразу попал в заявку на игру против "Истры". По данным СМИ, защитник подписал однолетний контракт.

[SREBRNI PIVARIĆ U LOKOMOTIVI] Velika nam je čast predstaviti Josipa Pivarića, kao novog/starog igrača Lokomotive! ????????



Srebrni iz Rusije vratio se u Lokomotivu iz Dinamo Kijeva. Za Lokomotivu je od 2009. do 2011. upisao 54 službena nastupa!



Danas protiv Istre započinje s klupe pic.twitter.com/Btg24QgPgL — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) October 2, 2020

Пиварич ранее играл за киевского "Динамо". В составе столичной команды провел 47 матчей и смог завоевать два трофея (кубок и суперкубок Украины).