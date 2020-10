Рамос, Касильяс, Яшин и Беккенбауэр. France Football собирает сборную всех времен

Как многие знают, France Football в этом году не будет вручать Золотой Мяч. Взамен, они решили собрать сборную всех времен.

Схема простая. Французский журнал объявляет по десять претендентов на каждую позицию. 170 журналистов примут участие в голосовании и пятого декабря мы узнаем победителей.

Сегодня стали известны претенденты на звание лучшего вратаря, центрального, левого и правого защитников. Полный список:

Вратари:

Правые защитники:

Центральные защитники:

Левые защитники:

We sum up all the nominees reveal of today ! #BOdreamteam



Next steps :

12th of October : 20 defensive midfields and 20 offensive midfields

19th of October : 10 right forwards, 10 centre forwards and 10 left forwards



Stay tuned ! pic.twitter.com/hjZ7FFlDD2