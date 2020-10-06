Франция - Украина: где и когда смотреть товарищеский матч
Где покажут в прямом эфире товарищеский матч Франция - Украина, 7 октября 2020
Товарищеская игра нашей сборной против французов должна была пройти в марте в рамках подготовки к Евро-2020, но коронавирус спутал все планы, а контракт-то остался. И его надо отработать.
Конечно, сейчас эта игра лишняя для обеих сборных. У Франции впереди матчи Лиги Наций с Португалией и Хорватией, у команды Андрея Шевченко - Германия и Испания. Вдобавок наша сборная прибыла в Париж с огромными проблемами - "Шахтер" в полном составе на карантине, а сегодня коронавирус обнаружили еще и у двух вратарей.
Речь уже не о победе или поражении, а просто о выходе на поле. Смогут ли французы и украинцы в тяжелейших условиях показать сносный футбол - смотрите в среду, 7 октября, на Футбол 1. Начало игры Франция - Украина в 22:10.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Украина с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча Франция - Украина в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Optus Sport
- Чехия - Sport 2 CZ/SK, DIGI GO
- Франция - TF1 Live, TF1, Molotov
- Израиль - Sport 4
- Греция - Cosmote Sport 5 HD
- Португалия - Sport TV5, Sport TV LIVE
- Словакия - DIGI GO, Sport 2 CZ/SK
- США - TUDN.com, ESPN+, TUDNxtra, TUDN App
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