Франция - Украина: где и когда смотреть товарищеский матч

Товарищеская игра нашей сборной против французов должна была пройти в марте в рамках подготовки к Евро-2020, но коронавирус спутал все планы, а контракт-то остался. И его надо отработать.

Конечно, сейчас эта игра лишняя для обеих сборных. У Франции впереди матчи Лиги Наций с Португалией и Хорватией, у команды Андрея Шевченко - Германия и Испания. Вдобавок наша сборная прибыла в Париж с огромными проблемами - "Шахтер" в полном составе на карантине, а сегодня коронавирус обнаружили еще и у двух вратарей.

Речь уже не о победе или поражении, а просто о выходе на поле. Смогут ли французы и украинцы в тяжелейших условиях показать сносный футбол - смотрите в среду, 7 октября , на Футбол 1 . Начало игры Франция - Украина в 22:10 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Украина с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча Франция - Украина в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут: