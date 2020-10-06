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Франция - Украина: где и когда смотреть товарищеский матч

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Где покажут в прямом эфире товарищеский матч Франция - Украина, 7 октября 2020

Франция - Украина: где и когда смотреть товарищеский матч
UA-Футбол
Новина українською

Товарищеская игра нашей сборной против французов должна была пройти в марте в рамках подготовки к Евро-2020, но коронавирус спутал все планы, а контракт-то остался. И его надо отработать.

Конечно, сейчас эта игра лишняя для обеих сборных. У Франции впереди матчи Лиги Наций с Португалией и Хорватией, у команды Андрея Шевченко - Германия и Испания. Вдобавок наша сборная прибыла в Париж с огромными проблемами - "Шахтер" в полном составе на карантине, а сегодня коронавирус обнаружили еще и у двух вратарей.

Речь уже не о победе или поражении, а просто о выходе на поле. Смогут ли французы и украинцы в тяжелейших условиях показать сносный футбол - смотрите в среду, 7 октября, на Футбол 1. Начало игры Франция - Украина в 22:10.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Украина с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча Франция - Украина в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Optus Sport
  • Чехия - Sport 2 CZ/SK, DIGI GO
  • Франция - TF1 Live, TF1, Molotov
  • Израиль - Sport 4
  • Греция - Cosmote Sport 5 HD
  • Португалия - Sport TV5, Sport TV LIVE
  • Словакия - DIGI GO, Sport 2 CZ/SK
  • США - TUDN.com, ESPN+, TUDNxtra, TUDN App
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В статье: Национальная сборная Украины Национальная сборная Франции
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Комментарии (1)
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genpet (Николаев)
06.10.2020 в 17:31
Почему матч национальной сборной транслируется на частном , платном канале ? Его смогут увидеть единицы болельщиков. Есть ли еще такое ф других странах?
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