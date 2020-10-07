COVID атакует и соперника: у защитника французов коронавирус, Дешам вызвал вместо него игрока Реала
Замена у "триколор"
Правый защитник "Лиона" и национальной сборной Франции Лео Дюбуа сдал положительный тест на коронавирус и не сыграет в спарринге с Украиной, а также поединках Лиги наций с Португалией и Хорватии.
Главный тренер "триколор" Дидье Дешам уже вызвал вместо инфицированного футболиста другого правого защитника – Ферлан Менди прибудет из расположения мадридского "Реала" в лагерь сборной Франции сегодня вечером.
Дюбуа ушел на самоизоляцию после окончания вчерашней тренировочной сессии. Добавим, что Лео способен сыграть не только на правом фланге обороны, но и на бровке полузащиты.
Léo Dubois est forfait pour les 3 matchs, Didier Deschamps a décidé de rappeler Ferland Mendy https://t.co/IwfqmmkXl2 pic.twitter.com/B0B1wbcxAJ— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 6, 2020
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