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Луис Энрике: Пришло время посмотреть, из какого теста Кепа Аррисабалага

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Слоеное, дрожжевое, песочное?

Луис Энрике: Пришло время посмотреть, из какого теста Кепа Аррисабалага
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике призвал Кепу Аррисабалагу принять вызов и бороться за то, чтобы стать первым номером "Челси". Цитирует наставника "Красной Фурии" издание AS.

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"Кепа находится не в лучшем положении, но это не конец света. Сейчас идеальный момент для того, чтобы вновь подняться. Пришло время посмотреть, из какого теста Кепа Аррисабалага. То, что он сейчас переживает в "Челси", случается со всеми игроками".

В сентябре "синие" подписали вратаря "Ренна" Эдуара Менди за 22 миллиона фунтов стерлингов. Сенегалец уже отыграл два матча за "Челси" и усадил Кепу на скамейку. Ожидается, что в сегодняшнем спарринге с Португалией Аррисабалага займет место в воротах испанцев.

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В статье: Испания Луис Энрике Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Источник:
AS

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