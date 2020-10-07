Луис Энрике: Пришло время посмотреть, из какого теста Кепа Аррисабалага

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике призвал Кепу Аррисабалагу принять вызов и бороться за то, чтобы стать первым номером "Челси". Цитирует наставника "Красной Фурии" издание AS.

"Кепа находится не в лучшем положении, но это не конец света. Сейчас идеальный момент для того, чтобы вновь подняться. Пришло время посмотреть, из какого теста Кепа Аррисабалага. То, что он сейчас переживает в "Челси", случается со всеми игроками".

В сентябре "синие" подписали вратаря "Ренна" Эдуара Менди за 22 миллиона фунтов стерлингов. Сенегалец уже отыграл два матча за "Челси" и усадил Кепу на скамейку. Ожидается, что в сегодняшнем спарринге с Португалией Аррисабалага займет место в воротах испанцев.