Луис Энрике: Пришло время посмотреть, из какого теста Кепа Аррисабалага
Слоеное, дрожжевое, песочное?
Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике призвал Кепу Аррисабалагу принять вызов и бороться за то, чтобы стать первым номером "Челси". Цитирует наставника "Красной Фурии" издание AS.
"Кепа находится не в лучшем положении, но это не конец света. Сейчас идеальный момент для того, чтобы вновь подняться. Пришло время посмотреть, из какого теста Кепа Аррисабалага. То, что он сейчас переживает в "Челси", случается со всеми игроками".
В сентябре "синие" подписали вратаря "Ренна" Эдуара Менди за 22 миллиона фунтов стерлингов. Сенегалец уже отыграл два матча за "Челси" и усадил Кепу на скамейку. Ожидается, что в сегодняшнем спарринге с Португалией Аррисабалага займет место в воротах испанцев.
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