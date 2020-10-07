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Сборную Англии покинули три футболиста

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Они побывали на вечеринке

Сборную Англии покинули три футболиста
Новина українською

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт вывел трех футболистов из заявки на предстоящий спарринг с Уэльсом.

Нарушения дисциплины и правил противодействия коронавирусу допустили игроки "Челси" Тэмми Абрахам и защитник лондонцев Бен Чилуэлл, а также вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.

Напомним, перед заездом в расположение национальной команды они побывали на вечеринке в честь дня рождения Абрахама, на которой присутствовало более шести человек. Все трое уже принесли свои извинения.

Сборную Англии после товарищеской встречи с валлийцами ждут встречи Лиги наций УЕФА против Бельгии (11 октября) и Дании (14-го числа).

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В статье: Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии Тэмми Абрахам
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