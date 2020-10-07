Сборную Англии покинули три футболиста
Они побывали на вечеринке
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт вывел трех футболистов из заявки на предстоящий спарринг с Уэльсом.
Нарушения дисциплины и правил противодействия коронавирусу допустили игроки "Челси" Тэмми Абрахам и защитник лондонцев Бен Чилуэлл, а также вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.
Напомним, перед заездом в расположение национальной команды они побывали на вечеринке в честь дня рождения Абрахама, на которой присутствовало более шести человек. Все трое уже принесли свои извинения.
Сборную Англии после товарищеской встречи с валлийцами ждут встречи Лиги наций УЕФА против Бельгии (11 октября) и Дании (14-го числа).
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