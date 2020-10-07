Германия - Турция 3:3. Резерв не справился

Нойер, Гнабри, Горетцка, Киммих, Зюле, Сане, Вернер, Гюндоган, Клостерманн, Хальстенберг, Кроос сегодня по разным причинам не были составе в сборной Германии. Из сегодняшней команды основными можно назвать только Кая Хавертца и Эмре Джана. Однако играет Германия основным составом или нет – проблемы у команды Лева остаются неизменными.

Главная из них – это неспособность провести ровный матч. Когда игроки Die Mannschaft выключаются Германия превращаются в серую, неинтересную команду с обилием брака и отсутствием идей. Но как только появляется движение, быстрый переход из защиту в атаку, эти же футболисты способны на чудеса.

К примеру, первый гол в матче. На протяжении 45 в игре практически не было моментов за исключением мягкого удара Брандта в угол и полуопасных выпадов сборной Турции. Но уже в компенсированное к первому тайму время Германия включила прессинг, и разыграла эффектную комбинацию Джан - Вальдшмидт - Хавертц - Драклсер.

Турция отыгралась на первых минутах второго тайма. Шульц ошибся в передаче, мяч положил Туфан и красиво положил его из 20 метров в девятку ворот Лено.

Игра раскрылась, стало интереснее. Пришло дебютантов. 23-летний хавбек “Боруссии” Менхенгладбах Флориан Нойхаус смог забить первый гол в своем дебютном матче за сборную. Снова ассистом отметился Хавертц.

Однако Турция снова отыгралась. Второй гол был забит с явным нарушением правил. Караджа завалил на газон того же Нойхауса на половине поля хозяев и беспрепяственно смог ударить по воротам – 2:2.

Турция не была Турцией, если бы не привезла себе гол. Кабак неудачно прервал кросс Гозенса и позволил Вальдшмидту забить свой первый гол за Die Mannschaft, но и это был не конец. В самом конце матча, когда Йоахим Лев в своем стиле сделал оборонительную замену, Германия пропустила третий гол. Вышедшие на замену Омюр и Караман как манекенов обыграла защитников сборной Германии и вкатили последний гол в матче на 90+4.

3:3. Разминка для резерва. Не более и не менее. Против Украины будет играть другой состав.

Товарищеский матч. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

Германия – Турция 3:3

Голы: Дракслер 45+2, Нойхаус 58, Вальдшмидт 81 – Туфан 49, Караджа 67, Караман 90+4

Германия: Лено – Шульц (Гозенс 70), Кох, Рюдигер (Та 59), Хенрихс – Джан, Нойхаус (Дауд 79) – Хавертц (Амири 90), Брандт (Штарк 85), Дракслер (Хофманн 59) – Вальдшмидт

Турция: Гюнок – Сангаре, Демирал, Айхан (Кабак 75), Калдырым – Туфан, Йокушлу (Караман 63) – Кылынч (Ундер 46), Языджи (Токез 46), Караджа (Текдемир 69) – Унал (Омюр 85)

Предупреждение: Рюдигер 18, Дракслер 23, Джан 68 – Ундер 76