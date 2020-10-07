Австрия - Греция 2:1. Дас тим проснулась только после пропущенного гола

В контрольном матче будущий соперник Украины по групповому этапу Евро играл против чемпионов Европы 2004-го года.

"Дас тим" с первых минут поединка завладела инициативой и контролировала мяч. Австрийцы в атаке старались действовать максимально широко и доставлять мяч в последнюю треть поля с помощью высоких забросов. Греки же не были прочь играть "вторым номером" и время от времени отвечали контрвыпадами.

Встреча проходила довольно динамично, но до по-настоящему опасных моментов не доходило - команды воевали за мяч в центре поля, эпизодами довольно грубо. В первые 20 минут первого тайма было много стандартных положений, хозяева старались выжимать максимум из каждого штрафного или углового удара - видно, что подопечные Франко Фоды наигрывали данный елемент.

Хороший шанс, чтобы открыть счет имел форвард "Майнца" Карим Онисиво - партнеры передачей из глубины поля практически вывели нападающего на свидание с голкипером гостей Диудисом, но Онисово не смог убежать от греческих защитников.

К концовке первого тайма греки выровняли показатель владения мячем, но по количеству ударом существенно уступали австрийцам. Команды играли очень плотно, делали много мелких фолов и имели довольно много брака в передачах в атакующей фазе игры.

В перерыве наставники обоих команд решили внести серьезные коррективы в рисунок игры своих подопечных: Джон Ван ’т Схип провел три замены, а Франко Фода заменил сразу четырех футболистов.

Казалось, что Австрия ближе к тому, чтобы забить первой, но счет в поединке открыли именно греки. Фланговый полузащитник Костас Фортунис получил мяч на левом фланге атаке, "срезал угол", проскочил между троих игроков обороны "дас тим" и катнул под опорную ногу австрийского вратаря Павао Первана.

После пропущенного гола хозяева сразу же активизировались и от перекатывания мяча в центре поля перешли к массированному наступлению на вражеские ворота. И на 76-й минуте сборная Австрии все-таки смогла перевести территориальное преимущество в забитый гол - вингер "Айнтрахта" Михаэль Грегорич прострелил с линии штрафной площадки, а форвард Адриан Грбич замкнул передачу. А спустя буквально четыре минуты австрийцы уже вышли вперед, благодаря голу опытного полузащитника "дас тим" Юлиана Баумгартлингера.

После этого команды фактически поменялись ролями: Австрия стала плотным блоком у своих ворот, а Греция безнадежно пыталась вскрыть оборону команды Франко Фоды, но ни сил, ни мысли уже не было...

Товарищеский матч

7 октября, 21:30

Стадион "Вёртерзе-Штадион" (Клагенфурт, Австрия)

Сборная Австрии - Сборная Греции 2:1

Голы: Адриан Грбич 76, Баумгартнер 80 - Костас Фортунис 63

Австрия: Перван - Триммель, Хинтереггер, Фридль, Драгович - Баумгартлингер, Хольцхаузер, Ильзанкер, Шопф - Грбич, Онисиво.

Запасные: Ранфтль, Шауб, Зибенхандль, Линднер, Улльманн, Гриллич, Баумгартнер, Пош, Грегорич, Лайнер, Моншайн, Калайджич.

Главный тренер: Франко Фода

Греция: Диудис - Кирьякопулос, Сварнас, Ламбропулос, Цавелас - Лимниос, Бухалакис, Фунтас, Курбелис, Фортунис - Манталос.

Запасные: Павлидис, Хацидьякос, Рота, Влаходимос, Бакасетас, Зека, Ликояннис, Кулурис, Баркас, Цолис, Яннулис, Михайлидис.

Главный тренер: Джон Ван ’т Схип