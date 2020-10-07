ТМ. Швейцария уступает Хорватии
Волевая победа "клетчатых" и провальный второй тайм швейцарцев
Товарищеские матчи
Стадион: Кибунпарк (Санкт-Галлен, Швейцария)
Швейцария - Хорватия 1:2
Голы: Гавранович 31 - Брекало 42, Пашалич 67
Швейцария: Омлин, Омерагич, Брадарич, Брекало, Кюмарт, Мвула, Мехмеди, Родригес, Соу, Фернандес, Шер.
Хорватия: Ливакович, Бадель, Гавранович, Джака, Вида, Ковачич, Пашалич, Петкович, Мельняк, Уремович, Чалета-Цар.
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