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ТМ. Швейцария уступает Хорватии

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Волевая победа "клетчатых" и провальный второй тайм швейцарцев

ТМ. Швейцария уступает Хорватии
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Стадион: Кибунпарк (Санкт-Галлен, Швейцария)

Швейцария - Хорватия 1:2

Голы: Гавранович 31 - Брекало 42, Пашалич 67

Швейцария: Омлин, Омерагич, Брадарич, Брекало, Кюмарт, Мвула, Мехмеди, Родригес, Соу, Фернандес, Шер.

Хорватия: Ливакович, Бадель, Гавранович, Джака, Вида, Ковачич, Пашалич, Петкович, Мельняк, Уремович, Чалета-Цар.

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В статье: Швейцария Хорватия
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