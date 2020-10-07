ТМ. Португалия - Испания 0:0. От ножа, но без пореза

В этом матче никто не играл спустя рукава. Несмотря на товарищеский статус встречи, несмотря на плотный календарь, несмотря на то, что уже через несколько дней обе команды сыграют официальные матчи Лиги наций, никто никому поблажек не делал. Данни Ольмо, например, вскоре после перерыва "смачно" так получил по лицу, что свидетельствовало о высоком градусе борьбы.

Об этом свидетельствовали и эмоции главных тренеров. И Луис Энрике, и Фернанду Сантуш активно руководили действиями своих подопечных из технической зоны. Возможно, благодаря этому футбол получился энергичным? Хотя и без голов, но с остротой.

До перерыва испанцы выглядели немного активнее. Много опасности шло от Дани Ольмо. Он обострял уже на второй минуте, хотя Морено не сумел идеально распорядиться мячом после передачи партнера. До конца тайма Ольмо еще дважды или трижды проверял бдительность Патрисиу, а Родирго не отставал от коллеги. Быстрые атаки испанцев создавали впечатление полного доминирования гостей, однако Португалия не была на сухом пайке. Санчо напомнил своим партнерам, что надо атаковать, а затем прошло наступление с участием нескольких исполнителей. Роналду, в частности, сбросил на Тринкао, тот продолжил на Геррейру, но последний пробил выше ворот.

Второй тайм был более ровным. Кампанья попытаемся схитрить на 52-й минуте, но вратарь забрал мяч в руки после удара с левого фланга. А потом пришло время лучшего шанса португальцев: быстрая и мощная атака завершилась сбросом Роналду на Санчеша и мощным ударом последнего – перекладина. Немного сантиметров ниже - и этот шаткий мир потерпел бы крах. Хотя его мог бы восстановить Ольмо, который расстреливал ворота Патрисиу с убийственной дистанции, но голкипер ногой сумел отбить снаряд.

Далее игра немного успокоилась, однако на правах хозяев португальцы взяли на себя смелость организовать финальный штурм. И действительно: Уильям Карвалью неплохо бил головой, на что, в принципе, был ответ от Траоре. А вот на момент Феликса времени ответить уже не было: Жоау на дальней штанге пытался замкнуть сброс от Семеду, но не попал по мячу.

Два последних матча между Португалией и Испанией завершились вничью. И вот опять. Но это была не скучная ничья.

Товарищеский матч. 07.10.2020

Португалия. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

Арбитр в поле - Паоло Валери (Италия)

Португалия - Испания 0:0

Португалия: Патрисиу - Канселу, Пепе (Рубен Диаш 46), Рубен Семеду, Геррейро (Нелсон Семеду 46) - Санчеш, Невеш, Жоау Моутинью (Уильям Карвалью 46) - Тринкао (Жота 79), Андре Силва (Бернарду Силва 46), Роналду (Феликс 73)

Испания: Кэпа - Роберто, Льоренте, Эрик Гарсия (Серхио Рамос 82), Регилон (Гейя 46) - Себальос (Хосе Кампанья 46), Бускетс (Адама Траоре 62), Каналес (Родри 62), Родриго (Микель Мерино 46), Морено, Ольмо

Предупреждения: Рубен Семеду 56 - Регилон 44