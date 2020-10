Жиру обогнал Платини в списке голеадоров Франции – Камавинга также вписал свое имя в историю

В рамках спарринга против национальной сборной Украины (7:1) форвард французов Оливье Жиру оформил дубль и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров "триколор" – об этом сообщает статистический портал Opta.

Оливье обогнал на 1 мяч легенду сборной Франции Мишеля Платини – теперь Жиру имеет в своем активе 42 забитых гола. До рекорда Тьерри Анри – 9 мячей. Отметим, что нападающий "Челси" провел свой 100-й матч за сборную.

В свою очередь Антуан Гризманн обогнал в рейтинге бомбардиров Зидана – когда "Маленький принц" забивает за Францию, то команда не проигрывает.

32 - Antoine Griezmann ???????? has scored his 32nd goal for France, overtaking Zinédine Zidane to become the 5th best scorer of the history of Les Bleus. Grizi. #FRAUKR pic.twitter.com/jPcFoSsbKV

Также отметим, что 17-летний Эдуарду Камавинга стал самым молодым автором гола сборной Франции за 106 лет. Рекордсмен – Морис Гастиге (1914 год).

2 - Eduardo Camavinga has become France’s 2nd youngest player ever to score for Les Bleus (17 years and 11 months), only behind Maurice Gastiger against Switzerland in March 1914 (17 years and 5 months). Wonder.#FRAUKR pic.twitter.com/JcEKtLf41o