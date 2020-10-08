Неудачный дебют Франка Де Бура. Нидерланды – Мексика 0:1. Обзор матча и видео голов
"Заводной Апельсин" терпит поражение дома
Соперник сборной Украины по ЕВРО-2020 уступил мексиканцам в рамках товарищеского поединка. Было заметно, что новый тренер Нидерландов не стал ломать наработки Рональда Кумана – тем не менее, возможно в этом матче голландцам как раз таки не хватило свежих идей, впрочем, как и определенных кадров. Гости умело пользовались разрывами между линиями хозяев и могли забивать не только с пенальти.
Смотрите видеообзор товарищеского матча Нидерланды – Мексика.
Амстердам. "Йохан Кройф Арена".
Голы: Рауль Хименес (60, с пенальти)
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