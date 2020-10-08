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Неудачный дебют Франка Де Бура. Нидерланды – Мексика 0:1. Обзор матча и видео голов

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"Заводной Апельсин" терпит поражение дома

Неудачный дебют Франка Де Бура. Нидерланды – Мексика 0:1. Обзор матча и видео голов
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Соперник сборной Украины по ЕВРО-2020 уступил мексиканцам в рамках товарищеского поединка. Было заметно, что новый тренер Нидерландов не стал ломать наработки Рональда Кумана – тем не менее, возможно в этом матче голландцам как раз таки не хватило свежих идей, впрочем, как и определенных кадров. Гости умело пользовались разрывами между линиями хозяев и могли забивать не только с пенальти.

Смотрите видеообзор товарищеского матча Нидерланды – Мексика.

Амстердам. "Йохан Кройф Арена".

Нидерланды – Мексика 0:1

Голы: Рауль Хименес (60, с пенальти)

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В статье: Мексика Нидерланды Товарищеский матч Франк де Бур Рауль Хименес спарринг
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