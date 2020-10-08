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Мировая между соседями. Португалия – Испания 0:0. Обзор матча

Общие новости
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Голов команды не забивали

Мировая между соседями. Португалия – Испания 0:0. Обзор матча
Новина українською

Спарринг с привкусом официального поединка – в матче между командами такого уровня исключаются какие-либо поблажки. Несмотря на нули на табло, и португальцы, и испанцы действовали крайне агрессивно на всех участках поля и боролись за результат. Справедливый итог – нескучная ничья.

Смотрите видеообзор товарищеского матча Португалия – Испания.

Лиссабон. "Жозе Алваладе".

Португалия – Испания 0:0

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В статье: Испания Португалия Товарищеский матч спарринг
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