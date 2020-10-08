Мировая между соседями. Португалия – Испания 0:0. Обзор матча
Голов команды не забивали
Спарринг с привкусом официального поединка – в матче между командами такого уровня исключаются какие-либо поблажки. Несмотря на нули на табло, и португальцы, и испанцы действовали крайне агрессивно на всех участках поля и боролись за результат. Справедливый итог – нескучная ничья.
Смотрите видеообзор товарищеского матча Португалия – Испания.
Лиссабон. "Жозе Алваладе".
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