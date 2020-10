Причем здесь Модрич? Роналду и Рамос не общались 2 года, но спарринг сборных помог решить проблему

Вчера Испания и Португалия встречались в рамках товарищеского матча (0:0). Несмотря на то, что голов в этой встрече забито не было, у фанатов все же есть повод для радости. Оказывается, до вчерашнего момента Серхио Рамос и Криштиану Роналду не общались 2 года. Причина – отказ португальца приехать в 2018-м на вручение Золотого мяча Луке Модричу, как сообщает Marca.

После поединка капитан испанцев Серхио Рамос поделился фото с бывшими партнерами по "Реалу", Роналду и Пепе: "Мы все еще здесь... И это не конец! Рад вас видеть, друзья мои".

Y seguimos aquí... y lo que nos queda. Feliz de veros, amigos.

We're still around... and there's more to come!

Happy to see you, my friends @Cristiano @officialpepe. pic.twitter.com/0spg2hrpdY